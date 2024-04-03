Курганец, поджегший подростков, просит судить его по-особенному

04 апреля 2024 в 10:09 Размер текста - 17 +

В Кургане поджигатель подростков просил о суде присяжных Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Житель Лебяжьевского округа (Курганская область) Никита Бурцев, которого обвиняют в попытке жестокого убийства двух подростков и убийстве одного из них, подал ходатайство об участии в судебном заседании присяжных заседателей. Данные появились в системе ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — первая инстанция. Бурцев Н.В. ст. 30 ч.3, ст. 105 ч.2 п.п.а,в,д; ст. 105 ч.2 п.д УК РФ», — гласит картотека курганского облсуда. В деле имеется отметка о подаче ходатайства рассмотрения дела судом с участием присяжных заседателей. Уголовное дело поступило в суд в конце марта. В пресс-службе суда URA.RU пояснили, что решение по ходатайству еще не принято. Бурцев находится в СИЗО с сентября 2023 года. Его поместили под стражу после инцидента в деревне Верхнеглубокое. Молодой человек повздорил с двумя подростками. Во время конфликта на одежду несовершеннолетних попал бензин, а Бурцев чиркнул зажигалкой. Подростки получили ожоги, один из подростков умер в больнице Кургана. Защита Бурцева настаивает на том, что это был несчастный случай. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Лебяжьевского округа (Курганская область) Никита Бурцев, которого обвиняют в попытке жестокого убийства двух подростков и убийстве одного из них, подал ходатайство об участии в судебном заседании присяжных заседателей. Данные появились в системе ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — первая инстанция. Бурцев Н.В. ст. 30 ч.3, ст. 105 ч.2 п.п.а,в,д; ст. 105 ч.2 п.д УК РФ», — гласит картотека курганского облсуда. В деле имеется отметка о подаче ходатайства рассмотрения дела судом с участием присяжных заседателей. Уголовное дело поступило в суд в конце марта. В пресс-службе суда URA.RU пояснили, что решение по ходатайству еще не принято. Бурцев находится в СИЗО с сентября 2023 года. Его поместили под стражу после инцидента в деревне Верхнеглубокое. Молодой человек повздорил с двумя подростками. Во время конфликта на одежду несовершеннолетних попал бензин, а Бурцев чиркнул зажигалкой. Подростки получили ожоги, один из подростков умер в больнице Кургана. Защита Бурцева настаивает на том, что это был несчастный случай.