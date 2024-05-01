Поджигателя курганских подростков будут судить присяжные заседатели

02 мая 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

Дело о поджоге курганских подростков рассмотрят присяжные Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд на курганцем, которого обвиняют в убийстве и попытке убийства при поджоге подростков, пройдет с участием присяжных заседателей. Об этом информирует система ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — первая инстанция. Бурцев Никита Владимирович — ст. 30 ч.3 — ст. 105 ч.2 п.п.а, в, д (попытка убийства двух несовершеннолетних с особой жестокостью); ст. 105 ч.2 п.д УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью)», — говорится в картотеке Курганского облсуда. Дело будут слушать с участием присяжных заседателей. Такое решение было принято на предварительном судебном заседании после рассмотрения ходатайства обвиняемого. Прошение Бурцева было удовлетворено. Жителя Лебяжьевского округа будут судить за инцидент, произошедший в конце лета 2023 года. Он поссорился с двумя подростками, облил их бензином и поджег. Один из мальчиков умер в больнице, второй получил ожоги. Сам обвиняемый утверждает, что это произошло случайно. Ранее URA.RU сообщало, что обвиняемый в поджоге подростков попросил судить его с участием присяжных. Обвиняемый в убийстве был помещен в СИЗО сразу после задержания в сентябре 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд на курганцем, которого обвиняют в убийстве и попытке убийства при поджоге подростков, пройдет с участием присяжных заседателей. Об этом информирует система ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — первая инстанция. Бурцев Никита Владимирович — ст. 30 ч.3 — ст. 105 ч.2 п.п.а, в, д (попытка убийства двух несовершеннолетних с особой жестокостью); ст. 105 ч.2 п.д УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью)», — говорится в картотеке Курганского облсуда. Дело будут слушать с участием присяжных заседателей. Такое решение было принято на предварительном судебном заседании после рассмотрения ходатайства обвиняемого. Прошение Бурцева было удовлетворено. Жителя Лебяжьевского округа будут судить за инцидент, произошедший в конце лета 2023 года. Он поссорился с двумя подростками, облил их бензином и поджег. Один из мальчиков умер в больнице, второй получил ожоги. Сам обвиняемый утверждает, что это произошло случайно. Ранее URA.RU сообщало, что обвиняемый в поджоге подростков попросил судить его с участием присяжных. Обвиняемый в убийстве был помещен в СИЗО сразу после задержания в сентябре 2023 года.