01 мая 2024

Поджигателя курганских подростков будут судить присяжные заседатели

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор мужчине сбившему девочку на самокате. Курган, зал суда, пустой зал суда, отмена судебного заседания
Дело о поджоге курганских подростков рассмотрят присяжные Фото:

Суд на курганцем, которого обвиняют в убийстве и попытке убийства при поджоге подростков, пройдет с участием присяжных заседателей. Об этом информирует система ГАС «Правосудие».

«Уголовные дела — первая инстанция. Бурцев Никита Владимирович — ст. 30 ч.3 — ст. 105 ч.2 п.п.а, в, д (попытка убийства двух несовершеннолетних с особой жестокостью); ст. 105 ч.2 п.д УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью)», — говорится в картотеке Курганского облсуда. Дело будут слушать с участием присяжных заседателей. Такое решение было принято на предварительном судебном заседании после рассмотрения ходатайства обвиняемого. Прошение Бурцева было удовлетворено.

Жителя Лебяжьевского округа будут судить за инцидент, произошедший в конце лета 2023 года. Он поссорился с двумя подростками, облил их бензином и поджег. Один из мальчиков умер в больнице, второй получил ожоги. Сам обвиняемый утверждает, что это произошло случайно.

Ранее URA.RU сообщало, что обвиняемый в поджоге подростков попросил судить его с участием присяжных. Обвиняемый в убийстве был помещен в СИЗО сразу после задержания в сентябре 2023 года.

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Суд на курганцем, которого обвиняют в убийстве и попытке убийства при поджоге подростков, пройдет с участием присяжных заседателей. Об этом информирует система ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — первая инстанция. Бурцев Никита Владимирович — ст. 30 ч.3 — ст. 105 ч.2 п.п.а, в, д (попытка убийства двух несовершеннолетних с особой жестокостью); ст. 105 ч.2 п.д УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью)», — говорится в картотеке Курганского облсуда. Дело будут слушать с участием присяжных заседателей. Такое решение было принято на предварительном судебном заседании после рассмотрения ходатайства обвиняемого. Прошение Бурцева было удовлетворено. Жителя Лебяжьевского округа будут судить за инцидент, произошедший в конце лета 2023 года. Он поссорился с двумя подростками, облил их бензином и поджег. Один из мальчиков умер в больнице, второй получил ожоги. Сам обвиняемый утверждает, что это произошло случайно. Ранее URA.RU сообщало, что обвиняемый в поджоге подростков попросил судить его с участием присяжных. Обвиняемый в убийстве был помещен в СИЗО сразу после задержания в сентябре 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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