Эксперт призвал «Жизньмарт» «покаяться, чтобы сохранить бизнес»

Президент гильдии маркетологов Березин: «Жизньмарту» придется принести извинения
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ЖизньМарт. Екатеринбург , жизнь март, жизньмарт
В магазинах «Жизньмарта» сняли с продажи большую часть продукции Фото:
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Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта»

Удар по репутации компании «Жизньмарт» в результате массового отравления клиентов в Екатеринбурге может оказаться губительным для бизнеса. Чтобы его сохранить, PR-менеджеры и маркетологи сети должны выбрать правильную линию поведения, пояснил URA.RU президент гильдии маркетологов России Игорь Березин.

«Кто бы ни оказался виноват — поставщик, логистическая компания, хранящая или продающая сторона, — важно сохранять максимальную честность и открытость для СМИ и социальных сетей. В любом случае, будет необходимо выстроить грамотную информационную политику», — сообщил в беседе с URA.RU Березин.

Он разъяснил, что в случае вины поставщика или нарушений на стадии логистики компании нужно будет суметь донести этот факт до своих клиентов. «Если же после расследования виновными в отравлениях признают саму компанию, придется покаяться, заплатить штрафы, компенсации и усиленно работать над восстановлением репутации», — добавил Березин. По его словам, компании, у которых есть широкая известность и свой постоянный клиентский пул, переживают подобные репутационные удары с большим трудом.

Ранее URA.RU рассказало, что после массового отравления в Екатеринбурге компания «Жизньмарт» начала снимать продукцию с полок магазинов во всех регионах присутствия. При этом руководство сети заявило, что готово выплатить по миллиону рублей каждому, чей случай отравления будет подтвержден Роспотребнадзором.

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Удар по репутации компании «Жизньмарт» в результате массового отравления клиентов в Екатеринбурге может оказаться губительным для бизнеса. Чтобы его сохранить, PR-менеджеры и маркетологи сети должны выбрать правильную линию поведения, пояснил URA.RU президент гильдии маркетологов России Игорь Березин. «Кто бы ни оказался виноват — поставщик, логистическая компания, хранящая или продающая сторона, — важно сохранять максимальную честность и открытость для СМИ и социальных сетей. В любом случае, будет необходимо выстроить грамотную информационную политику», — сообщил в беседе с URA.RU Березин. Он разъяснил, что в случае вины поставщика или нарушений на стадии логистики компании нужно будет суметь донести этот факт до своих клиентов. «Если же после расследования виновными в отравлениях признают саму компанию, придется покаяться, заплатить штрафы, компенсации и усиленно работать над восстановлением репутации», — добавил Березин. По его словам, компании, у которых есть широкая известность и свой постоянный клиентский пул, переживают подобные репутационные удары с большим трудом. Ранее URA.RU рассказало, что после массового отравления в Екатеринбурге компания «Жизньмарт» начала снимать продукцию с полок магазинов во всех регионах присутствия. При этом руководство сети заявило, что готово выплатить по миллиону рублей каждому, чей случай отравления будет подтвержден Роспотребнадзором.
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© Служба новостей «URA.RU»
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