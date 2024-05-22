Эксперт призвал «Жизньмарт» «покаяться, чтобы сохранить бизнес»

Президент гильдии маркетологов Березин: «Жизньмарту» придется принести извинения

22 мая 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

В магазинах «Жизньмарта» сняли с продажи большую часть продукции Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта» Удар по репутации компании «Жизньмарт» в результате массового отравления клиентов в Екатеринбурге может оказаться губительным для бизнеса. Чтобы его сохранить, PR-менеджеры и маркетологи сети должны выбрать правильную линию поведения, пояснил URA.RU президент гильдии маркетологов России Игорь Березин. «Кто бы ни оказался виноват — поставщик, логистическая компания, хранящая или продающая сторона, — важно сохранять максимальную честность и открытость для СМИ и социальных сетей. В любом случае, будет необходимо выстроить грамотную информационную политику», — сообщил в беседе с URA.RU Березин. Он разъяснил, что в случае вины поставщика или нарушений на стадии логистики компании нужно будет суметь донести этот факт до своих клиентов. «Если же после расследования виновными в отравлениях признают саму компанию, придется покаяться, заплатить штрафы, компенсации и усиленно работать над восстановлением репутации», — добавил Березин. По его словам, компании, у которых есть широкая известность и свой постоянный клиентский пул, переживают подобные репутационные удары с большим трудом. Ранее URA.RU рассказало, что после массового отравления в Екатеринбурге компания «Жизньмарт» начала снимать продукцию с полок магазинов во всех регионах присутствия. При этом руководство сети заявило, что готово выплатить по миллиону рублей каждому, чей случай отравления будет подтвержден Роспотребнадзором. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Удар по репутации компании «Жизньмарт» в результате массового отравления клиентов в Екатеринбурге может оказаться губительным для бизнеса. Чтобы его сохранить, PR-менеджеры и маркетологи сети должны выбрать правильную линию поведения, пояснил URA.RU президент гильдии маркетологов России Игорь Березин. «Кто бы ни оказался виноват — поставщик, логистическая компания, хранящая или продающая сторона, — важно сохранять максимальную честность и открытость для СМИ и социальных сетей. В любом случае, будет необходимо выстроить грамотную информационную политику», — сообщил в беседе с URA.RU Березин. Он разъяснил, что в случае вины поставщика или нарушений на стадии логистики компании нужно будет суметь донести этот факт до своих клиентов. «Если же после расследования виновными в отравлениях признают саму компанию, придется покаяться, заплатить штрафы, компенсации и усиленно работать над восстановлением репутации», — добавил Березин. По его словам, компании, у которых есть широкая известность и свой постоянный клиентский пул, переживают подобные репутационные удары с большим трудом. Ранее URA.RU рассказало, что после массового отравления в Екатеринбурге компания «Жизньмарт» начала снимать продукцию с полок магазинов во всех регионах присутствия. При этом руководство сети заявило, что готово выплатить по миллиону рублей каждому, чей случай отравления будет подтвержден Роспотребнадзором.