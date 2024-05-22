«Волнуются так, что руки трясутся»: в Кургане начали проводить ЕГЭ. Фото, видео

В Кургане ученики сдали первый ЕГЭ по выбору

23 мая 2024 в 14:44 Размер текста - 17 +

Курганские ученики сдали ЕГЭ по химии, результаты будут известны 6 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские 11-классники сдают первый в этом году единый государственный экзамен. На входе в пункты проведения экзаменов — металлоискатели. С собой только паспорт, ручка и вода. И три часа на решение задач, от которых зависит поступление в желаемый вуз. Корреспонденты URA.RU побывали в самом крупном пункте проведения ЕГЭ, расположенном в школе №7 Кургана. Здесь ученики сдавали химию. У входа в пункт проведения экзаменов с утра столпились ученики и сопровождающие учителя. Пройти нужно двойной контроль: рамку металлоискателя и досмотр с ручным металлоискателем. Ученики с серьезными лицами стоят в очереди. Строгая пенсионерка-вахтер останавливает корреспондентов: «У меня нет распоряжения вас пускать». Удостоверение-пропуск с печатью департамента образования и молодежной политики на нее не действует. Проблему решает улыбчивая директор школы — Любовь Силантьева. Руководит пунктом проведения ЕГЭ №108 Наталья Шундеева (по должности директор школы №17 Кургана). «Наш пункт самый большой в Кургане. Принимает до 300 человек 11-классников, до 500 человек — обучающихся 9-х классов. Команда слаженная, мы уже 15 лет проводим государственную итоговую аттестацию. Пункт считается одним из лучших в городе», — характеризует она работу коллег. Видеокамеры помогают Пункт проведения экзамена (ППЭ) находится в школе №7 Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В пункте работает видеонаблюдение, запись ведется в штабе и в аудиториях. «Видеонаблюдение — это большое подспорье. Это одновременно защита и ученика, и организатора в аудитории», — отмечает Шундеева. За период работы удалять учеников с экзамена из-за телефонов или шпаргалок ей не доводилось. «Дети знают, что в каждой аудитории две видеокамеры, ведется запись. Я сама была членом конфликтной комиссии несколько раз, когда дети подавали апелляцию (не в нашем пункте). Такие ситуации разбирали и просматривали записи. Дети понимают, что, если они будут уличены в незаконных действиях, для них это будет иметь негативные последствия. Так что инцидентов (со списыванием) я не припомню», — говорит она. Из общего потока ученики, прошедшие контроль, распределяются по аудиториям. В пункте сдают экзамен 177 учеников в 12 аудиториях. Порядок обеспечивают 50 организаторов. За соблюдением процедуры следят общественные наблюдатели — это студенты КГУ, которым работа на пункте зачтется за практику. В пункте поводят досмотр. Предупреждают, что нельзя проносить телефоны и иные запрещенные предметы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для большинства членов пункта проведения ЕГЭ процедура стандартная. Нововведений в этом году нет. Детям можно с собой брать непрограммируемый калькулятор, две черные ручки, паспорт. Если ребенок болен, чувствует себя не очень хорошо, то можно взять с собой лекарства. Для перекуса разрешают принести конфеты или шоколадку, их нужно оставить в коридоре. Экзамен длится 3 часа 30 минут. «Руки трясутся» Досрочно экзамен может прерваться из-за самочувствия ученика. «Бывают случаи, когда от волнения у кого-то закружилась голова или ухудшилась самочувствие. На пункте есть медицинский работник, он окажет помощь», — отмечают педагоги. «Дети, конечно, волнуются. Это внешне у них бравада. А если приглядеться, у них ручки трясутся иной раз. Когда экзамен закончится, они выходят из аудитории дезориентированные, и половина из них не понимают, куда им идти», — говорят учителя. Ребят они успокаивают и поддерживают. Одному из педагогов запомнился случай на ЕГЭ в прошлом году: ученик на все экзамены приходил с пяточком в ботинке для удачи. Монетку ему подарила бабушка. На экзамен по химии разрешили взять непрограммируемый калькулятор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ученица Ульяна уверяет, что за свои знания спокойна. К экзамену подготовилась, занималась с репетитором. Планирует поступать в медицинский колледж. «Я вообще не волнуюсь. Родители тоже, сказали: как напишешь — так напишешь», — говорит она. Другая ученица из школы №23 переживает больше, готовилась основательно. «Химию люблю, хочу поступить в медицинский», — говорит она. Неприятность на третьем этаже — ученица в коридоре уронила и разбила калькулятор. Собрать его не удалось. Организаторы передали информацию сопровождающему педагогу, девочке обещали помочь до начала испытания. Пока ученики решают задачи, в классе на первом этаже их дожидаются сопровождающие учителя. Учитель школы №17 Кургана Вера Кобзева привела на экзамен пятерых учеников. «Дети волнуются, но я считаю, что они готовы. Они ходили на консультации, занимались самостоятельно дома. Из тех детей, которые сегодня сдают экзамен, два человека претендуют на золотую медаль», — с гордостью говорит она. Сотрудники стараются создать в ППЭ спокойную, доброжелательную атмосферу. Между собой говорят вполголоса даже до начала экзамена Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Всего 23 мая в Курганской области 770 учеников сдали первые экзамены по географии, литературе и химии. Предметы дети выбрали сами. Половина ребят из этого числа выбрала химию, это средний показатель для предмета. Для сдачи ЕГЭ в регионе организовано 52 пункта проведения экзаменов. Следующий экзамен по русскому языку пройдет 28 мая. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU К ЕГЭ ученики готовились в школе, самостоятельно и с репетиторами. Некоторые посещали подготовительные курсы в вузе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганские 11-классники сдают первый в этом году единый государственный экзамен. На входе в пункты проведения экзаменов — металлоискатели. С собой только паспорт, ручка и вода. И три часа на решение задач, от которых зависит поступление в желаемый вуз. Корреспонденты URA.RU побывали в самом крупном пункте проведения ЕГЭ, расположенном в школе №7 Кургана. Здесь ученики сдавали химию. У входа в пункт проведения экзаменов с утра столпились ученики и сопровождающие учителя. Пройти нужно двойной контроль: рамку металлоискателя и досмотр с ручным металлоискателем. Ученики с серьезными лицами стоят в очереди. Строгая пенсионерка-вахтер останавливает корреспондентов: «У меня нет распоряжения вас пускать». Удостоверение-пропуск с печатью департамента образования и молодежной политики на нее не действует. Проблему решает улыбчивая директор школы — Любовь Силантьева. Руководит пунктом проведения ЕГЭ №108 Наталья Шундеева (по должности директор школы №17 Кургана). «Наш пункт самый большой в Кургане. Принимает до 300 человек 11-классников, до 500 человек — обучающихся 9-х классов. Команда слаженная, мы уже 15 лет проводим государственную итоговую аттестацию. Пункт считается одним из лучших в городе», — характеризует она работу коллег. В пункте работает видеонаблюдение, запись ведется в штабе и в аудиториях. «Видеонаблюдение — это большое подспорье. Это одновременно защита и ученика, и организатора в аудитории», — отмечает Шундеева. За период работы удалять учеников с экзамена из-за телефонов или шпаргалок ей не доводилось. «Дети знают, что в каждой аудитории две видеокамеры, ведется запись. Я сама была членом конфликтной комиссии несколько раз, когда дети подавали апелляцию (не в нашем пункте). Такие ситуации разбирали и просматривали записи. Дети понимают, что, если они будут уличены в незаконных действиях, для них это будет иметь негативные последствия. Так что инцидентов (со списыванием) я не припомню», — говорит она. Из общего потока ученики, прошедшие контроль, распределяются по аудиториям. В пункте сдают экзамен 177 учеников в 12 аудиториях. Порядок обеспечивают 50 организаторов. За соблюдением процедуры следят общественные наблюдатели — это студенты КГУ, которым работа на пункте зачтется за практику. Для большинства членов пункта проведения ЕГЭ процедура стандартная. Нововведений в этом году нет. Детям можно с собой брать непрограммируемый калькулятор, две черные ручки, паспорт. Если ребенок болен, чувствует себя не очень хорошо, то можно взять с собой лекарства. Для перекуса разрешают принести конфеты или шоколадку, их нужно оставить в коридоре. Экзамен длится 3 часа 30 минут. Досрочно экзамен может прерваться из-за самочувствия ученика. «Бывают случаи, когда от волнения у кого-то закружилась голова или ухудшилась самочувствие. На пункте есть медицинский работник, он окажет помощь», — отмечают педагоги. «Дети, конечно, волнуются. Это внешне у них бравада. А если приглядеться, у них ручки трясутся иной раз. Когда экзамен закончится, они выходят из аудитории дезориентированные, и половина из них не понимают, куда им идти», — говорят учителя. Ребят они успокаивают и поддерживают. Одному из педагогов запомнился случай на ЕГЭ в прошлом году: ученик на все экзамены приходил с пяточком в ботинке для удачи. Монетку ему подарила бабушка. Ученица Ульяна уверяет, что за свои знания спокойна. К экзамену подготовилась, занималась с репетитором. Планирует поступать в медицинский колледж. «Я вообще не волнуюсь. Родители тоже, сказали: как напишешь — так напишешь», — говорит она. Другая ученица из школы №23 переживает больше, готовилась основательно. «Химию люблю, хочу поступить в медицинский», — говорит она. Неприятность на третьем этаже — ученица в коридоре уронила и разбила калькулятор. Собрать его не удалось. Организаторы передали информацию сопровождающему педагогу, девочке обещали помочь до начала испытания. Пока ученики решают задачи, в классе на первом этаже их дожидаются сопровождающие учителя. Учитель школы №17 Кургана Вера Кобзева привела на экзамен пятерых учеников. «Дети волнуются, но я считаю, что они готовы. Они ходили на консультации, занимались самостоятельно дома. Из тех детей, которые сегодня сдают экзамен, два человека претендуют на золотую медаль», — с гордостью говорит она. Всего 23 мая в Курганской области 770 учеников сдали первые экзамены по географии, литературе и химии. Предметы дети выбрали сами. Половина ребят из этого числа выбрала химию, это средний показатель для предмета. Для сдачи ЕГЭ в регионе организовано 52 пункта проведения экзаменов. Следующий экзамен по русскому языку пройдет 28 мая.