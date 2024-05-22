Чиновники из компании «Курганавтодор» пытались внести подрядчика, обслуживавшего комплексы весового контроля в регионе, в реестр недобросовестных поставщиков услуг. УФАС рассмотрел материалы дела и отказал управлению, входящему в структуру правительства. Об этом URA.RU рассказали в УФАС.
«Было подано заявление заказчиком, „Курганавтодор“, о включении ООО в реестр недобросовестных поставщиков. Комиссия приняла решение об отказе в удовлетворении требований о включении в реестр», — сообщили о решении в антимонопольном управлении. После расторжения контракта по обслуживанию АПВГК, чиновники требовали наказать бизнесменов. По их версии, коммерсанты не выполнили контракт в части санации (устранение трещин в покрытии) датчиков комплексов.
Как заметили в УФАС, в ходе рассмотрения дела не было установлено фактов недобросовестного поведения фирмы во время исполнения контракта. Что касается качества выполнявшихся работ, то спорные вопросы сторонам предложено решить в судебном порядке.
По данным источников из дорожной сферы, контракт был расторгнут по инициативе чиновников. Они якобы намереваются заключить новый дорогостоящий контракт на обслуживание с крупной компанией федерального уровня.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области отключены несколько пунктов автоматического контроля. Часть из них проходила поверку, еще один пункт отключен из-за неисправности. На установку таких комплексов тратились сотни миллионов рублей. Их обслуживание в год стоит более 13 млн рублей.
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