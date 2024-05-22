22 мая 2024

УФАС отказало курганским чиновникам, оговорившим местную компанию

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнесмен выиграл спор с Курганавтодором
Бизнесмен выиграл спор с Курганавтодором Фото:

Чиновники из компании «Курганавтодор» пытались внести подрядчика, обслуживавшего комплексы весового контроля в регионе, в реестр недобросовестных поставщиков услуг. УФАС рассмотрел материалы дела и отказал управлению, входящему в структуру правительства. Об этом URA.RU рассказали в УФАС.

«Было подано заявление заказчиком, „Курганавтодор“, о включении ООО в реестр недобросовестных поставщиков. Комиссия приняла решение об отказе в удовлетворении требований о включении в реестр», — сообщили о решении в антимонопольном управлении. После расторжения контракта по обслуживанию АПВГК, чиновники требовали наказать бизнесменов. По их версии, коммерсанты не выполнили контракт в части санации (устранение трещин в покрытии) датчиков комплексов.

Как заметили в УФАС, в ходе рассмотрения дела не было установлено фактов недобросовестного поведения фирмы во время исполнения контракта. Что касается качества выполнявшихся работ, то спорные вопросы сторонам предложено решить в судебном порядке.

По данным источников из дорожной сферы, контракт был расторгнут по инициативе чиновников. Они якобы намереваются заключить новый дорогостоящий контракт на обслуживание с крупной компанией федерального уровня.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области отключены несколько пунктов автоматического контроля. Часть из них проходила поверку, еще один пункт отключен из-за неисправности. На установку таких комплексов тратились сотни миллионов рублей. Их обслуживание в год стоит более 13 млн рублей.

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Чиновники из компании «Курганавтодор» пытались внести подрядчика, обслуживавшего комплексы весового контроля в регионе, в реестр недобросовестных поставщиков услуг. УФАС рассмотрел материалы дела и отказал управлению, входящему в структуру правительства. Об этом URA.RU рассказали в УФАС. «Было подано заявление заказчиком, „Курганавтодор“, о включении ООО в реестр недобросовестных поставщиков. Комиссия приняла решение об отказе в удовлетворении требований о включении в реестр», — сообщили о решении в антимонопольном управлении. После расторжения контракта по обслуживанию АПВГК, чиновники требовали наказать бизнесменов. По их версии, коммерсанты не выполнили контракт в части санации (устранение трещин в покрытии) датчиков комплексов. Как заметили в УФАС, в ходе рассмотрения дела не было установлено фактов недобросовестного поведения фирмы во время исполнения контракта. Что касается качества выполнявшихся работ, то спорные вопросы сторонам предложено решить в судебном порядке. По данным источников из дорожной сферы, контракт был расторгнут по инициативе чиновников. Они якобы намереваются заключить новый дорогостоящий контракт на обслуживание с крупной компанией федерального уровня. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области отключены несколько пунктов автоматического контроля. Часть из них проходила поверку, еще один пункт отключен из-за неисправности. На установку таких комплексов тратились сотни миллионов рублей. Их обслуживание в год стоит более 13 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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