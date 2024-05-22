22 мая 2024

В Тюмени вырастут цены на суши и роллы

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан MIO. Екатеринбург, роллы, суши, азиатская кухня, mio ресторан
Цены на лосось и нори сильно выросли Фото:

В тюменских заведениях из-за подорожания лосося и нори рискуют вырасти цены на суши и роллы. Об этом URA.RU рассказали владельцы местных ресторанов и сервисов доставки.

«В цене очень вырос лосось. Было резкое повышение стоимости — на 20%. Нори продолжает расти в цене каждую неделю. Если раньше килограмм стоил 850 рублей, то сейчас цена доходит до 1 350 рублей», — сообщила ресторатор Ирина Щепелина.

Она добавляет, что поставщики не уведомляют предпринимателей о причинах роста цен на сырье. При этом, по словам Ирины Щепелиной, традиционно лосось дорожает в июле — августе, когда рыбный завод в Мурманске закрывается на чистку. В чем причина такого скачка цен вне плановых работ — неизвестно.

Владелец тюменской службы доставки суши и роллов Владимир Иванов сообщил, что сдерживать цены на блюда японской кухни на прежнем уровне будет достаточно сложно. По словам предпринимателя, ни один бизнесмен не будет работать себе в убыток и либо плавно поднимет цены, либо перейдет на более дешевое сырье.17:21

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В тюменских заведениях из-за подорожания лосося и нори рискуют вырасти цены на суши и роллы. Об этом URA.RU рассказали владельцы местных ресторанов и сервисов доставки. «В цене очень вырос лосось. Было резкое повышение стоимости — на 20%. Нори продолжает расти в цене каждую неделю. Если раньше килограмм стоил 850 рублей, то сейчас цена доходит до 1 350 рублей», — сообщила ресторатор Ирина Щепелина. Она добавляет, что поставщики не уведомляют предпринимателей о причинах роста цен на сырье. При этом, по словам Ирины Щепелиной, традиционно лосось дорожает в июле — августе, когда рыбный завод в Мурманске закрывается на чистку. В чем причина такого скачка цен вне плановых работ — неизвестно. Владелец тюменской службы доставки суши и роллов Владимир Иванов сообщил, что сдерживать цены на блюда японской кухни на прежнем уровне будет достаточно сложно. По словам предпринимателя, ни один бизнесмен не будет работать себе в убыток и либо плавно поднимет цены, либо перейдет на более дешевое сырье.17:21
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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