Арестованный борец с коррупцией Дьяков рассказал о связи с Чернецкой

23 мая 2024 в 19:13 Размер текста - 17 +

Полковник уверяет, что видел экс-невестку бывшего мэра раз в жизни Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Экс-невестка Чернецкого попала под уголовное дело после обысков в БЦ Арестованный по подозрению в коррупции начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков сказал, что видел экс-невестку бывшего главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого один раз в жизни. Такое заявление он сделал в зале Ленинского суда после избрания меры пресечения, передает корреспондент URA.RU. При этом именно с делом Анастасии Чернецкой многие СМИ связывают его задержание. «Раз в жизни ее [Чернецкую] видел. Она приезжала [ко мне домой] со моим другом и с Василием Петровым, когда они путешествовали по Пермскому краю (малая родина Дьякова — прим.URA.RU). Заезжали ко мне в гости, неформальные дружеские отношения. Знаю их лет 12-13», — объяснил Дьяков. Он добавил, что его возмущает задержание Чернецкой, Петрова и Максима Пузанкова. «Каким образом? Парень работящий, пишут про него [Пузанкова] черт-те что. Он давал два раза показания в следствии по этому делу. Но когда ему сказали: дай показания на должностное лицо, он сказал — идите на фиг, по-русски говоря», — заявил полковник. Как уже сообщалось, Анастасия Чернецкая арестована, ей вменяют мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия она с сообщниками — директором «ТТК-Екатеринбург» Алексеем Шахмаевым и строителем Василием Петровым (ООО «Шудья») — обманула государство на сумму от 500 миллионов рублей до миллиарда. Подробно об этом деле, — в отдельном сюжете URA.RU. Дьякову вменяют злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки (200 млн рублей). Якобы как минимум часть крупной суммы ему вместе с бутылкой шампанского передал Шахмаев. Как это связано с делом Чернецкой и связано ли, на данный момент неизвестно. Свою вину Дьяков отрицает, считая, что его оговорили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арестованный по подозрению в коррупции начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков сказал, что видел экс-невестку бывшего главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого один раз в жизни. Такое заявление он сделал в зале Ленинского суда после избрания меры пресечения, передает корреспондент URA.RU. При этом именно с делом Анастасии Чернецкой многие СМИ связывают его задержание. «Раз в жизни ее [Чернецкую] видел. Она приезжала [ко мне домой] со моим другом и с Василием Петровым, когда они путешествовали по Пермскому краю (малая родина Дьякова — прим.URA.RU). Заезжали ко мне в гости, неформальные дружеские отношения. Знаю их лет 12-13», — объяснил Дьяков. Он добавил, что его возмущает задержание Чернецкой, Петрова и Максима Пузанкова. «Каким образом? Парень работящий, пишут про него [Пузанкова] черт-те что. Он давал два раза показания в следствии по этому делу. Но когда ему сказали: дай показания на должностное лицо, он сказал — идите на фиг, по-русски говоря», — заявил полковник. Как уже сообщалось, Анастасия Чернецкая арестована, ей вменяют мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия она с сообщниками — директором «ТТК-Екатеринбург» Алексеем Шахмаевым и строителем Василием Петровым (ООО «Шудья») — обманула государство на сумму от 500 миллионов рублей до миллиарда. Подробно об этом деле, — в отдельном сюжете URA.RU. Дьякову вменяют злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки (200 млн рублей). Якобы как минимум часть крупной суммы ему вместе с бутылкой шампанского передал Шахмаев. Как это связано с делом Чернецкой и связано ли, на данный момент неизвестно. Свою вину Дьяков отрицает, считая, что его оговорили.