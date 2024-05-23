23 мая 2024

Губернатор Шумков поблагодарил курганцев за помощь в уборке после паводка

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"Лидеры России" - конкурс для руководителей нового поколения в Манеже. 24 февраля 2024. Москва, шумков вадим
Вадим Шумков отметил, что на уборку мусора ежедневно выходят сотни граждан Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поблагодарил курганцев, которые выходят на уборку мусора, нанесенного водой во время паводка. Об этом глава региона написал в своих соцсетях.

«На уборку этого мусора ежедневно уходят сотни и сотни учащихся, государственных и муниципальных служащих, привлеченных работников. Спасибо им за это. Весь этот мусор будет убран и утилизирован», — написал Шумков в своем telegram-канале.

Ранее Шумков отчитался президенту РФ Владимиру Путину о ликвидации последствий паводка. Глава региона сообщил, что обследована половина подтопленных жилых домов, 217 из которых можно отремонтировать. От воды освободилось 2611 гектаров земли и почти 4,5 тысячи домов. По словам Шумкова, выплаты по 10 тысяч рублей получили 13 023 курганца.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поблагодарил курганцев, которые выходят на уборку мусора, нанесенного водой во время паводка. Об этом глава региона написал в своих соцсетях. «На уборку этого мусора ежедневно уходят сотни и сотни учащихся, государственных и муниципальных служащих, привлеченных работников. Спасибо им за это. Весь этот мусор будет убран и утилизирован», — написал Шумков в своем telegram-канале. Ранее Шумков отчитался президенту РФ Владимиру Путину о ликвидации последствий паводка. Глава региона сообщил, что обследована половина подтопленных жилых домов, 217 из которых можно отремонтировать. От воды освободилось 2611 гектаров земли и почти 4,5 тысячи домов. По словам Шумкова, выплаты по 10 тысяч рублей получили 13 023 курганца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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