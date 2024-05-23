Губернатор Шумков поблагодарил курганцев за помощь в уборке после паводка

24 мая 2024 в 01:50 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков отметил, что на уборку мусора ежедневно выходят сотни граждан Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Губернатор Курганской области Вадим Шумков поблагодарил курганцев, которые выходят на уборку мусора, нанесенного водой во время паводка. Об этом глава региона написал в своих соцсетях. «На уборку этого мусора ежедневно уходят сотни и сотни учащихся, государственных и муниципальных служащих, привлеченных работников. Спасибо им за это. Весь этот мусор будет убран и утилизирован», — написал Шумков в своем telegram-канале. Ранее Шумков отчитался президенту РФ Владимиру Путину о ликвидации последствий паводка. Глава региона сообщил, что обследована половина подтопленных жилых домов, 217 из которых можно отремонтировать. От воды освободилось 2611 гектаров земли и почти 4,5 тысячи домов. По словам Шумкова, выплаты по 10 тысяч рублей получили 13 023 курганца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поблагодарил курганцев, которые выходят на уборку мусора, нанесенного водой во время паводка. Об этом глава региона написал в своих соцсетях. «На уборку этого мусора ежедневно уходят сотни и сотни учащихся, государственных и муниципальных служащих, привлеченных работников. Спасибо им за это. Весь этот мусор будет убран и утилизирован», — написал Шумков в своем telegram-канале. Ранее Шумков отчитался президенту РФ Владимиру Путину о ликвидации последствий паводка. Глава региона сообщил, что обследована половина подтопленных жилых домов, 217 из которых можно отремонтировать. От воды освободилось 2611 гектаров земли и почти 4,5 тысячи домов. По словам Шумкова, выплаты по 10 тысяч рублей получили 13 023 курганца.