Шумков отчитался Путину о ликвидации последствий паводка: главные заявления

Шумков отчитался Путину о мерах по ликвидации последствий паводка

23 мая 2024 в 07:56 Размер текста - 17 +

В этот паводковый сезон в регионе отмечен рекордны подъем уровня воды в реках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Президент России Владимир Путин и губернатор Курганской области Вадим Шумков обсудили меры, направленные на ликвидацию последствий паводка. Главе государства доложили о том, что сделано, и, что еще предстоит. В материале URA.RU собраны главные заявления встречи, которая прошла по видеосвязи. Какие поручения Путин дал Шумкову На встрече по ликвидации последствий стихии Путин поручил Шумкову как можно скорее провести полную оценку ущерба от паводка. Президент добавил, что за лето нужно успеть восстановить разрушенные инфраструктурные объекты и жилищный фонд, пострадавшие в паводковый сезон. «По мере решения поставленных задач будем обязательно в контакте, будем это обсуждать, и если нужно, принимать оперативные решения», — отметил Путин, выслушав Шумкова. О чем Шумков докладывал Путину Губернатор Курганской области сообщил президенту, что в регионе на данный момент обследовано почти половина подтопленных жилых домов. Из них отремонтировать можно 217, полностью разрушены 13. Сейчас от воды освободилось 2 611 гектаров земли и почти 4,5 тысячи домов. Подтопленными остаются семь дорог и 11 мостов. По словам Шумкова, выплаты по 10 000 рублей получили 13 023 гражданина. Выплаты в размере от 50 до 100 000 рублей получили 3 057 граждан. Губернатор подчеркнул, что особое внимание на территории уделили работе с многодетным семьями, участниками СВО и пожилыми гражданами, чье жилье попало в зону подтопления. Большая вода, накрывшая регион, планомерно отспуает Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Что еще Путин обсуждал с Шумковым Шумков пообещал Путину, что скоро в Курганской области количество индустриальных парков вырастет до 13. Сейчас три зоны строятся, еще пять — проектируются. Все они будут снабжены комплексной поддержкой, которая включает и субсидирование при закупках оборудования, и подготовку профессиональных кадров. Путин в своем ответном слове пообещал губернатору передать его собственные предложения по региональным инвестиционным проектам в правительство на обсуждение. Президент заверил, что власть постарается их поддержать. Шумков также сообщил о планах ввести в эксплуатацию в областном центре свыше 3 млн квадратных метров жилья. По его словам, этому способствует увеличение темпов строительства многоквартирных домов, которое каждый года нарастает на примерно 25%. Кроме того, Путин пожелал Шумкову успехов на выборах главы региона. Они намечены на сентябрь этого года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин и губернатор Курганской области Вадим Шумков обсудили меры, направленные на ликвидацию последствий паводка. Главе государства доложили о том, что сделано, и, что еще предстоит. В материале URA.RU собраны главные заявления встречи, которая прошла по видеосвязи. На встрече по ликвидации последствий стихии Путин поручил Шумкову как можно скорее провести полную оценку ущерба от паводка. Президент добавил, что за лето нужно успеть восстановить разрушенные инфраструктурные объекты и жилищный фонд, пострадавшие в паводковый сезон. «По мере решения поставленных задач будем обязательно в контакте, будем это обсуждать, и если нужно, принимать оперативные решения», — отметил Путин, выслушав Шумкова. Губернатор Курганской области сообщил президенту, что в регионе на данный момент обследовано почти половина подтопленных жилых домов. Из них отремонтировать можно 217, полностью разрушены 13. Сейчас от воды освободилось 2 611 гектаров земли и почти 4,5 тысячи домов. Подтопленными остаются семь дорог и 11 мостов. По словам Шумкова, выплаты по 10 000 рублей получили 13 023 гражданина. Выплаты в размере от 50 до 100 000 рублей получили 3 057 граждан. Губернатор подчеркнул, что особое внимание на территории уделили работе с многодетным семьями, участниками СВО и пожилыми гражданами, чье жилье попало в зону подтопления. Шумков пообещал Путину, что скоро в Курганской области количество индустриальных парков вырастет до 13. Сейчас три зоны строятся, еще пять — проектируются. Все они будут снабжены комплексной поддержкой, которая включает и субсидирование при закупках оборудования, и подготовку профессиональных кадров. Путин в своем ответном слове пообещал губернатору передать его собственные предложения по региональным инвестиционным проектам в правительство на обсуждение. Президент заверил, что власть постарается их поддержать. Шумков также сообщил о планах ввести в эксплуатацию в областном центре свыше 3 млн квадратных метров жилья. По его словам, этому способствует увеличение темпов строительства многоквартирных домов, которое каждый года нарастает на примерно 25%. Кроме того, Путин пожелал Шумкову успехов на выборах главы региона. Они намечены на сентябрь этого года.