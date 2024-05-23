Люди массово скупают одежду по акции
Жители Тюмени выстроились в очередь за дешевой одеждой, которую распродают из-за закрытия магазина. Об этом URA.RU рассказали читатели, обратившиеся в агентство.
«Магазин объявил о закрытии. Одежду распродают от 399 рублей, к примеру, можно урвать пальто за 800 рублей. Такое чувство, будто там собралась вся Тюмень», — сообщил читатель.
Магазин одежды, о котором идет речь, проработал в Тюмени около 10 лет. Причины закрытия владельцы не называют.
Тюменцы стоят в очереди за одеждой даже с детьми
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