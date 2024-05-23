23 мая 2024

Тюменцы выстроились в очередь за дешевой одеждой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Люди массово скупают одежду по акции Фото:

Жители Тюмени выстроились в очередь за дешевой одеждой, которую распродают из-за закрытия магазина. Об этом URA.RU рассказали читатели, обратившиеся в агентство.

«Магазин объявил о закрытии. Одежду распродают от 399 рублей, к примеру, можно урвать пальто за 800 рублей. Такое чувство, будто там собралась вся Тюмень», — сообщил читатель.

Магазин одежды, о котором идет речь, проработал в Тюмени около 10 лет. Причины закрытия владельцы не называют.

Тюменцы стоят в очереди за одеждой даже с детьми
Тюменцы стоят в очереди за одеждой даже с детьми
Фото:

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Жители Тюмени выстроились в очередь за дешевой одеждой, которую распродают из-за закрытия магазина. Об этом URA.RU рассказали читатели, обратившиеся в агентство. «Магазин объявил о закрытии. Одежду распродают от 399 рублей, к примеру, можно урвать пальто за 800 рублей. Такое чувство, будто там собралась вся Тюмень», — сообщил читатель. Магазин одежды, о котором идет речь, проработал в Тюмени около 10 лет. Причины закрытия владельцы не называют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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