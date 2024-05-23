Люди массово скупают одежду по акции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Тюмени выстроились в очередь за дешевой одеждой, которую распродают из-за закрытия магазина. Об этом URA.RU рассказали читатели, обратившиеся в агентство.

«Магазин объявил о закрытии. Одежду распродают от 399 рублей, к примеру, можно урвать пальто за 800 рублей. Такое чувство, будто там собралась вся Тюмень», — сообщил читатель.

Магазин одежды, о котором идет речь, проработал в Тюмени около 10 лет. Причины закрытия владельцы не называют.

Тюменцы стоят в очереди за одеждой даже с детьми Фото: читатель URA.RU