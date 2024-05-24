Сбежавший из России журналист Колезев* покинул СМИ и попросил денег

24 мая 2024 в 18:26 Размер текста - 17 +

Дмитрий Колезев* намерен сосредоточиться на своих проектах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Медиавойны и перестановки в СМИ Екатеринбургский журналист Дмитрий Колезев (признан иноагентом в РФ), уехавший после начала СВО из России, покинул пост главного редактора Republic (издание признано иноагентом в РФ). Об этом журналист написал в своем telegram-канале. «Я решил уйти с должности главного редактора Republic и полностью посвятить себя персональным медиа-проектам — в первую очередь YouTube-каналу, а также telegram-каналу, Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ — прим. URA.RU) и рассылке. Это назревшее решение, в нем мало эмоций. Просто от своих проектов я получаю сейчас больше отдачи и считаю их более эффективной точкой приложения усилий», — пояснил решение Колезев. Медиамендежер поблагодарил своих коллег за совместную работу и заявил, что назначение нового руководителя даст СМИ шанс на обновление. «Сам же сконцентрируюсь на том, к чему сейчас больше лежит душа. Моя цель — расширить аудиторию своих персональных медиа, сделать их более удобным и полезным источником информации для аудитории», — уточнил Колезев и прикрепил в конце поста информацию о том, что готов принимать пожертвования от тех, кто неравнодушен к его новым проектам. Дмитрий Колезев — уральский журналист, бывший главный редактор интернет-газеты Znak.com. В 2022 году он покинул Россию и занимался некоторыми проектами из-за границы. В ноябре того же года попал в список иноагентов. *Дмитрий Колезев внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов *Издание Republic признано иноагентом в РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский журналист Дмитрий Колезев (признан иноагентом в РФ), уехавший после начала СВО из России, покинул пост главного редактора Republic (издание признано иноагентом в РФ). Об этом журналист написал в своем telegram-канале. «Я решил уйти с должности главного редактора Republic и полностью посвятить себя персональным медиа-проектам — в первую очередь YouTube-каналу, а также telegram-каналу, Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ — прим. URA.RU) и рассылке. Это назревшее решение, в нем мало эмоций. Просто от своих проектов я получаю сейчас больше отдачи и считаю их более эффективной точкой приложения усилий», — пояснил решение Колезев. Медиамендежер поблагодарил своих коллег за совместную работу и заявил, что назначение нового руководителя даст СМИ шанс на обновление. «Сам же сконцентрируюсь на том, к чему сейчас больше лежит душа. Моя цель — расширить аудиторию своих персональных медиа, сделать их более удобным и полезным источником информации для аудитории», — уточнил Колезев и прикрепил в конце поста информацию о том, что готов принимать пожертвования от тех, кто неравнодушен к его новым проектам. Дмитрий Колезев — уральский журналист, бывший главный редактор интернет-газеты Znak.com. В 2022 году он покинул Россию и занимался некоторыми проектами из-за границы. В ноябре того же года попал в список иноагентов. *Дмитрий Колезев внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов *Издание Republic признано иноагентом в РФ