24 мая 2024

В Тюмени две сестры школьницы получили травмы в ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Одна из девочек в ДТП получила травму позвоночника Фото:

В Тюмени вечером 24 мая на улице Сазонова столкнулись две легковушки. В результате ДТП две сестры, сидевшие на заднем сидении одного из автомобилей, получили травмы. В областном управлении ГИБДД сообщают, что одна из девочек повредила позвоночник.

«Две сестры школьницы пострадали вчера в ДТП в Тюмени. На улице Созонова 65, а столкнулись ВАЗ и Daewoo Matiz. Ранены две пассажирки автомобиля ВАЗ: 16-ти и 15-ти лет, которые находились на заднем сиденье. У одной из девочек травма позвоночника», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Предварительно, пострадавшие были не пристегнуты ремнями безопасности. На данный момент установлено, что водитель иномарки не уступила дорогу автомобилю ВАЗ, после чего и произошло столкновение. Обстоятельства ДТП выясняются.

Водитель Daewoo Matiz не уступила дорогу водителю ВАЗ
Водитель Daewoo Matiz не уступила дорогу водителю ВАЗ
Фото:

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В Тюмени вечером 24 мая на улице Сазонова столкнулись две легковушки. В результате ДТП две сестры, сидевшие на заднем сидении одного из автомобилей, получили травмы. В областном управлении ГИБДД сообщают, что одна из девочек повредила позвоночник. «Две сестры школьницы пострадали вчера в ДТП в Тюмени. На улице Созонова 65, а столкнулись ВАЗ и Daewoo Matiz. Ранены две пассажирки автомобиля ВАЗ: 16-ти и 15-ти лет, которые находились на заднем сиденье. У одной из девочек травма позвоночника», — сообщается в telegram-канале ведомства. Предварительно, пострадавшие были не пристегнуты ремнями безопасности. На данный момент установлено, что водитель иномарки не уступила дорогу автомобилю ВАЗ, после чего и произошло столкновение. Обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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