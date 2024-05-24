В Тюмени вечером 24 мая на улице Сазонова столкнулись две легковушки. В результате ДТП две сестры, сидевшие на заднем сидении одного из автомобилей, получили травмы. В областном управлении ГИБДД сообщают, что одна из девочек повредила позвоночник.
«Две сестры школьницы пострадали вчера в ДТП в Тюмени. На улице Созонова 65, а столкнулись ВАЗ и Daewoo Matiz. Ранены две пассажирки автомобиля ВАЗ: 16-ти и 15-ти лет, которые находились на заднем сиденье. У одной из девочек травма позвоночника», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Предварительно, пострадавшие были не пристегнуты ремнями безопасности. На данный момент установлено, что водитель иномарки не уступила дорогу автомобилю ВАЗ, после чего и произошло столкновение. Обстоятельства ДТП выясняются.
Водитель Daewoo Matiz не уступила дорогу водителю ВАЗ
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В Тюмени вечером 24 мая на улице Сазонова столкнулись две легковушки. В результате ДТП две сестры, сидевшие на заднем сидении одного из автомобилей, получили травмы. В областном управлении ГИБДД сообщают, что одна из девочек повредила позвоночник. «Две сестры школьницы пострадали вчера в ДТП в Тюмени. На улице Созонова 65, а столкнулись ВАЗ и Daewoo Matiz. Ранены две пассажирки автомобиля ВАЗ: 16-ти и 15-ти лет, которые находились на заднем сиденье. У одной из девочек травма позвоночника», — сообщается в telegram-канале ведомства. Предварительно, пострадавшие были не пристегнуты ремнями безопасности. На данный момент установлено, что водитель иномарки не уступила дорогу автомобилю ВАЗ, после чего и произошло столкновение. Обстоятельства ДТП выясняются.