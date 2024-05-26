Командир Барс-13 Пинчук: ВСУ применяют химическое оружие на разных направлениях

26 мая 2024 в 20:49 Размер текста - 17 +

Российских бойцов снабдили химзащитой, чтобы избежать отправления и травм, сказал Андрей Пинчук Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ применяют химическое оружие на разных направлениях. Такие факты были зафиксированы на разных участках фронта. Об этом в беседе с URA.RU сообщил исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», герой ДНР, командир «БАРС-13» Андрей Пинчук. «Факт применения боевой химии могу подтвердить однозначно, потому что где-то, наверное, месяца полтора назад это началось конкретно у нас, на нашем направлении. Несколько бойцов получили тяжелые травмы после применения химии. То, что противник регулярно использует и хлорпикриновые гранаты и другие средства химического поражения, это однозначно так. Раз он это делает у нас, я думаю, что и на любой другой точке линии фронта тоже может и будет делать», — сказал Андрей Пинчук. Новость по теме Подполковник Марочко: ВСУ усилят атаки химоружием В ходе одной из таких атак пострадал боец под позывным «Бес», который воюет на Бахмутском направлении. «В ходе штурмовой работы противник квадрокоптером сбросил на их точку боевую химию. Парень ослеп на трое суток. Так как обстрелы были непрерывными и интенсивными, ему слепым пришлось просидеть под обстрелом в норе посреди поля три дня, пока удалось до него добраться и вывести. Со временем постепенно зрение удалось восстановить. После этого мы просто оснастили свои подразделения средствами химзащиты», — подчеркнул собеседник агентства. О том, что ВСУ применяли химическое оружие подтвердил другой источник URA.RU. По его словам, такие случаи были в Харьковской области. Об использовании боеприпасов с химическим зарядом в поселке Семеновка в ДНР сообщал телеканал «Звезда». Люди жаловались на рвоту и сильный кашель, а также привкус миндаля и металла во рту. Также факт применения химоружия был зафикисирован в Клещеевке (ДНР). Также о применении химического оружия вблизи населенного пункта Липцы (Харьковская область) сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ применяют химическое оружие на разных направлениях. Такие факты были зафиксированы на разных участках фронта. Об этом в беседе с URA.RU сообщил исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», герой ДНР, командир «БАРС-13» Андрей Пинчук. «Факт применения боевой химии могу подтвердить однозначно, потому что где-то, наверное, месяца полтора назад это началось конкретно у нас, на нашем направлении. Несколько бойцов получили тяжелые травмы после применения химии. То, что противник регулярно использует и хлорпикриновые гранаты и другие средства химического поражения, это однозначно так. Раз он это делает у нас, я думаю, что и на любой другой точке линии фронта тоже может и будет делать», — сказал Андрей Пинчук. В ходе одной из таких атак пострадал боец под позывным «Бес», который воюет на Бахмутском направлении. «В ходе штурмовой работы противник квадрокоптером сбросил на их точку боевую химию. Парень ослеп на трое суток. Так как обстрелы были непрерывными и интенсивными, ему слепым пришлось просидеть под обстрелом в норе посреди поля три дня, пока удалось до него добраться и вывести. Со временем постепенно зрение удалось восстановить. После этого мы просто оснастили свои подразделения средствами химзащиты», — подчеркнул собеседник агентства. О том, что ВСУ применяли химическое оружие подтвердил другой источник URA.RU. По его словам, такие случаи были в Харьковской области. Об использовании боеприпасов с химическим зарядом в поселке Семеновка в ДНР сообщал телеканал «Звезда». Люди жаловались на рвоту и сильный кашель, а также привкус миндаля и металла во рту. Также факт применения химоружия был зафикисирован в Клещеевке (ДНР). Также о применении химического оружия вблизи населенного пункта Липцы (Харьковская область) сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.