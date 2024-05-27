Объявленный в розыск экс-глава Уральской ассоциации туризма арестован

27 мая 2024 в 17:23 Размер текста - 17 +

Где сейчас находится Максим Пузанков, неизвестно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Экс-невестка Чернецкого попала под уголовное дело после обысков в БЦ Объявленного в розыск бизнесмена, экс-президента Уральской ассоциации туризма Максима Пузанкова заочно арестовали. Такое решение принял Ленинский райсуд Екатеринбурга, сообщили URA.RU в инстанции. «Пузанкову (еще 16 мая — прим. ред.) была выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Она будет действовать с момента его задержания на территории России», — объяснили в райсуде. О том, что Пузанков в розыске, стало известно 9 мая. Как ранее писало URA.RU, претензии к нему, вероятно, возникли в рамках уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшей невестки первого вице-спикера свердловского заксобрания, экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии. По версии следствия, она, Алексей Шахмаев (директор «ТТК-Екатеринбург») и строитель Василий Петров (ООО «Шудья») обманули государство с налоговыми вычетами на сумму от 500 миллионов до миллиарда рублей. Все трое арестованы, содержатся в челябинском СИЗО-7. Подробно об этом деле — в отдельном сюжете URA.RU. Изначально силовики общались с Пузанковым как со свидетелем и вопросов к нему не было, знает информированный источник URA.RU. Почему позиция правоохранителей изменилась, неизвестно. Другим фигурантом этой большой истории является арестованный начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки (200 млн рублей). Якобы как минимум часть крупной суммы ему вместе с бутылкой шампанского передал Шахмаев. В суде Дьяков заявлял, что его оговорили, свою вину он отрицает. «Вот Пузанкова Максима — каким образом арестовали? На самом деле, очень хороший, ответственный парень, работящий. Пишут про него черт-те что. Он давал два раза показания, но, когда ему начали говорить: „Дай показания на должностное лицо“, он уехал», — возмущался на суде Дьяков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Объявленного в розыск бизнесмена, экс-президента Уральской ассоциации туризма Максима Пузанкова заочно арестовали. Такое решение принял Ленинский райсуд Екатеринбурга, сообщили URA.RU в инстанции. «Пузанкову (еще 16 мая — прим. ред.) была выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Она будет действовать с момента его задержания на территории России», — объяснили в райсуде. О том, что Пузанков в розыске, стало известно 9 мая. Как ранее писало URA.RU, претензии к нему, вероятно, возникли в рамках уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшей невестки первого вице-спикера свердловского заксобрания, экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии. По версии следствия, она, Алексей Шахмаев (директор «ТТК-Екатеринбург») и строитель Василий Петров (ООО «Шудья») обманули государство с налоговыми вычетами на сумму от 500 миллионов до миллиарда рублей. Все трое арестованы, содержатся в челябинском СИЗО-7. Подробно об этом деле — в отдельном сюжете URA.RU. Изначально силовики общались с Пузанковым как со свидетелем и вопросов к нему не было, знает информированный источник URA.RU. Почему позиция правоохранителей изменилась, неизвестно. Другим фигурантом этой большой истории является арестованный начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки (200 млн рублей). Якобы как минимум часть крупной суммы ему вместе с бутылкой шампанского передал Шахмаев. В суде Дьяков заявлял, что его оговорили, свою вину он отрицает. «Вот Пузанкова Максима — каким образом арестовали? На самом деле, очень хороший, ответственный парень, работящий. Пишут про него черт-те что. Он давал два раза показания, но, когда ему начали говорить: „Дай показания на должностное лицо“, он уехал», — возмущался на суде Дьяков.