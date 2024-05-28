Сенатор Климов: Бельгию принесли в жертву из-за крупных замороженных активов РФ

Бельгия стала первой жертвой политики Вашингтона, которая согласовала передачу доходов с замороженных российских активов Украине. Такой жест наиболее заметен, поскольку в стране наибольшее количество этих средств. Об этом URA.RU рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов.
«На территории Бельгии заморожено большое количество российских активов. Именно поэтому доход от них самый заметный. То есть ежегодное поступление от того, что этот актив лежит на счетах именно бельгийских банков, дает наибольший эффект. Сумма самая большая накапливается. Поэтому Бельгия и избрана первой жертвой», — сказал Андрей Климов.
По его словам, для Бельгии это будет серьезный удар. «Я бельгийцам не завидую. Для них это дорога в будущий финансовый ад. Это не означает, что мы не будем на это реагировать. Мы имеем возможность ответить зеркально. Не думаю, что мы долго будем ждать с техническим решением», — продолжил сенатор.
Он отметил, что другие страны тоже могут пойти на передачу доходов с замороженных активов Украине. «Это вообще судьба всех, кто попал под новую колониальную зависимость в Вашингтоне. В этом смысле они мало чем отличаются от украинской публики. Они в разных формах в этой зависимости находятся, но по существу это одно и то же. Им что говорят, то они и делают. Причем часто в ущерб собственным интересам», — подчеркнул собеседник агентства.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что договорился с Бельгией о передаче 1,7 млрд евро из доходов от замороженных российских. Также страны заключили соглашение по безопасности на 10 лет. Оно впервые фиксирует использование доходов от активов России. Ранее соглашение о гарантиях безопасности Зеленский подписал с Испанией. Австралия выступила против передачи Киеву российских активов, которые были заморожены на ее территории.
Как подчеркнул министр финансов России Антон Силуанов, на использование Евросоюзом российских активов Москва ответит жестко, приняв зеркальные меры в отношении средств недружественных стран. Россия пока не трогает золотовалютные резервы ЕС, но имеет те же возможности использования активов, что и недружественные государства.
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