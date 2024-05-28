Свердловчанину, угрожавшему убить себя из-за жены, изменили приговор

29 мая 2024 в 13:44 Размер текста - 17 +

Мужчина несколько раз становился фигурантом уголовных дел (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловский областной суд освободил от наказания жителя Каменска-Уральского (Свердловская область) Максима Мальмина, который в конце 2023 года угрожал убить себя из-за жены, подавшей на развод. При этом наказание по второй статье оставили: 2,5 года Мальмин будет заниматься принудительными работами. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «Его освободили его от наказания по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), поскольку срок давности привлечения истек, и исключил ч. 2 ст. 69 УК РФ (назначение наказания по совокупности преступлений). Но по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества) оставлено без изменений. Конечное наказание — два года шесть месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 15% заработной платы», — пояснили в суде. Приговор по вышеперечисленным статьям Мальмин получил в октябре 2022 года. По версии следствия, в 2020-м Мальмин в день свадьбы пытался задушить своего супругу. Затем он морально давил на нее и не давал обратиться в полицию и больницу, чтобы избежать ответственности. Когда женщина заявила о намерении развестись, он поджег ее дом. В суде прокурор требовал отправить Мальмина в колонию общего режима на три года. Обвиняемый свою вину не признал. Каменский районный суд назначил фигуранту принудительные работы. В конце 2023 года Мальмин вновь стал фигурантом уголовного дела. Он хотел помириться с бывшей супругой, но та не впускала его в квартиру. Тогда он закрылся в подъезде и стал угрожать убить себя из револьвера, который он переделал в боевой. Полицейские около трех часов пытались уговорить Мальмина выйти, но тот отказывался. Тогда его взяли штурмом сотрудники СОБРа. Теперь ему вменяют угрозу убийством и истязания. Он содержится в СИЗО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд освободил от наказания жителя Каменска-Уральского (Свердловская область) Максима Мальмина, который в конце 2023 года угрожал убить себя из-за жены, подавшей на развод. При этом наказание по второй статье оставили: 2,5 года Мальмин будет заниматься принудительными работами. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «Его освободили его от наказания по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), поскольку срок давности привлечения истек, и исключил ч. 2 ст. 69 УК РФ (назначение наказания по совокупности преступлений). Но по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества) оставлено без изменений. Конечное наказание — два года шесть месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 15% заработной платы», — пояснили в суде. Приговор по вышеперечисленным статьям Мальмин получил в октябре 2022 года. По версии следствия, в 2020-м Мальмин в день свадьбы пытался задушить своего супругу. Затем он морально давил на нее и не давал обратиться в полицию и больницу, чтобы избежать ответственности. Когда женщина заявила о намерении развестись, он поджег ее дом. В суде прокурор требовал отправить Мальмина в колонию общего режима на три года. Обвиняемый свою вину не признал. Каменский районный суд назначил фигуранту принудительные работы. В конце 2023 года Мальмин вновь стал фигурантом уголовного дела. Он хотел помириться с бывшей супругой, но та не впускала его в квартиру. Тогда он закрылся в подъезде и стал угрожать убить себя из револьвера, который он переделал в боевой. Полицейские около трех часов пытались уговорить Мальмина выйти, но тот отказывался. Тогда его взяли штурмом сотрудники СОБРа. Теперь ему вменяют угрозу убийством и истязания. Он содержится в СИЗО.