28 мая 2024

Тюменка стала жертвой ловеласа с сайта знакомств

Тюменку обокрал мужчина, с которым она познакомилась на сайте знакомств
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый знакомый оказался преступником
Новый знакомый оказался преступником Фото:

Жительница Тюмени стала жертвой мужчины, которого она нашла на сайте знакомств: он распивал спиртное на вечеринке в квартире жертвы, а затем украл у нее телефон. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«В отдел полиции в Тюмени обратилась женщина 1979 года рождения. Она рассказала, что познакомилась на сайте знакомств с мужчиной. Пригласила его в гости, после распития спиртного уснула, а на утро обнаружила пропажу мобильника. Ущерб составил порядка 8 000 рублей», — рассказали силовики.

Вскоре подозреваемого задержали, им оказался тюменец 1987 года рождения. Он пояснил, что телефон продал за 2 500 рублей. А с новой знакомой больше встречаться не планировал. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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Жительница Тюмени стала жертвой мужчины, которого она нашла на сайте знакомств: он распивал спиртное на вечеринке в квартире жертвы, а затем украл у нее телефон. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «В отдел полиции в Тюмени обратилась женщина 1979 года рождения. Она рассказала, что познакомилась на сайте знакомств с мужчиной. Пригласила его в гости, после распития спиртного уснула, а на утро обнаружила пропажу мобильника. Ущерб составил порядка 8 000 рублей», — рассказали силовики. Вскоре подозреваемого задержали, им оказался тюменец 1987 года рождения. Он пояснил, что телефон продал за 2 500 рублей. А с новой знакомой больше встречаться не планировал. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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