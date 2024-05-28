Тюменка стала жертвой ловеласа с сайта знакомств

Жительница Тюмени стала жертвой мужчины, которого она нашла на сайте знакомств: он распивал спиртное на вечеринке в квартире жертвы, а затем украл у нее телефон. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
«В отдел полиции в Тюмени обратилась женщина 1979 года рождения. Она рассказала, что познакомилась на сайте знакомств с мужчиной. Пригласила его в гости, после распития спиртного уснула, а на утро обнаружила пропажу мобильника. Ущерб составил порядка 8 000 рублей», — рассказали силовики.
Вскоре подозреваемого задержали, им оказался тюменец 1987 года рождения. Он пояснил, что телефон продал за 2 500 рублей. А с новой знакомой больше встречаться не планировал. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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