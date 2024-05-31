Вооруженные силы Украины пытаются пойти в контрнаступление на Херсонском направлении. Об этом сообщил URA.RU член Экспертного совета «Офицеров России», доброволец с позывным позывным «Рахматулла», замполит добровольческого отряда «Хопер», бригада Дон, Кинбурнская коса, Херсонское направление Василий Новиков.
«ВСУ позиционируют Херсонскую область как попытку к успешному контрнаступлению по прямому движению на Крым. Они и раньше пытались продавить это направление. Сейчас, усиливая активность, хотят отвлечь наше внимание от тех участков фронта, где мы имеем успех», — сказал Василий Новиков.
По его словам, ВСУ предпринимают попытки высадиться на левый берег Днепра, где сейчас расположены российские силы. «В настоящее время бандерфашисты пытаются закрепиться на некоторой части островной зоны в Херсонской области. Наши подразделения продолжают бои на прибрежной территории с целью недопущения высадки ВСУ на левый берег», — отметил доброволец.
Украина пытается сорвать ротацию российских войск, добавил член Экспертного совета «Офицеров России». «Местами им удается закрепляться на островной зоне, проходя водную преграду в брод. Также враг в большом количестве применяет FPV-дроны, чтобы не допустить ротацию наших войск. Обстановка напряженная, но контролируемая. Враг не пройдет», — заявил Рахматулла.
Он подчеркнул, что Россия была готова к такому маневру ВСУ. «Мы не испытываем иллюзий — враг силен, хорошо вооружен, в его рядах полно иностранных солдат и техники. Понимая это, постоянно укрепляли и продолжаем укреплять наши позиции на переднем крае обороны и подготавливать новые во втором эшелоне обороны», — заключил собеседник агентства.
РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что украинская армия за сутки нанесла в общей сложности 38 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Днепряны, Каховка, Старая Збурьевка, Саги, Софиевка, Князе-Григоровка, Малая Лепетиха, Казачьи Лагеря.
В 2022 году ВС РФ начали передислокацию из Херсонской области. Решение было принято экс-командующим объединенной группировкой ВС РФ в зоне СВО Сергеем Суровикиным при поддержке бывшего министра обороны Сергея Шойгу. The American Conservative пришли к выводу, что это было спланировано с целью истощения украинских сил и уничтожения вражеской техники.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.