Суд над «Смолинским маньяком» Ческидовым пройдет в закрытом режиме

Судебный процесс над «Смолинским маньяком» Владимиром Ческидовым, обвиняемым в похищении человека, изнасиловании и убийстве, пройдет в закрытом режиме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Советского райсуда.
«В суд поступило уголовное дело в отношении Ческидова по факту совершения им запрещенных уголовным законом деяний, предусмотренных п. „в“ ч. 2 ст. 126, ч. 1 ст. 105, п.п. „а“, „в“ ч. 2 ст. 126, п. „б“ ч. 2 ст. 131, п. „б“ ч. 2 ст. 132 УК РФ, с ходатайством следователя о применении принудительных мер медицинского характера. Судебное разбирательство по делу состоится в закрытом судебном заседании 10 июня 2024 года в 13:30», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Ческидов не отправится за свои деяния в колонию.Его направят на принудительное лечение в психдиспансер. Его мать, Валентина, избежала ответственности. Дело в ее отношении прекращено из-за того, что она помогла пленнице сбежать.
«Смолинский маньяк» прогремел на всю Россию летом прошлого года. О нем рассказала одна из его жертв, которую он на протяжение 14 лет держал в плену. По словам женщины, Ческидов насиловал ее. Вместе с ней в доме маньяка некоторое время находилась еще одна женщина. Ее Ческидов убил, расчленил и закопал во дворе дома.
Ческидов после задержания признался во всех инкриминируемых ему преступлениях, кроме изнасилования. По его словам, интимная связь с женщиной у него была по обоюдному согласию. В ходе следствия его направили в Москву для прохождения экспертизы. Результаты показали, что он ранее страдал и страдает хроническим психическим расстройством.
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