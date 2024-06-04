В Кургане ко Дню России подготовлена обширная программа развлечений для жителей города. Мероприятия пройдут в течение трех дней. Об этом сообщила администрация города Кургана на сайте.
«В среду, 12 июня, Курган вместе со всей страной отметит один из главных государственных праздников — День России. Муниципальные учреждения культуры города Кургана и городские библиотеки подготовили ряд интересных ярких мероприятий», — указано на сайте мэрии города.
На 10 июня власти запланировали следующие события:
- В 10:00 начнется игра-путешествие «Я люблю тебя, Россия!» в Библиотеке им. И. Тургенева, расположенной по адресу проспект Конституции, дом 63. Она же будет проведена 11 июня в 11:00;
- В 10:30 в библиотеке № 1 им. М.Горького на улице Алексеева, дом 4 начнется информационный час «Горжусь Россией!», который пройдет и 11 июня;
- В 12:00 пройдёт познавательная программа «Пирамида знаний „Отечество моё — Россия!“ в Библиотеке № 29 им. М. Шолохова на улице К. Мяготина, дом 119 а;
- В 14:00 для творческих людей будет организован мастер-класс „Панно День России“ в Детской библиотеке № 14 им. А. Гайдара, расположенной по адресу улица К. Мяготина, дом 144;
- В течение дня 10 и 11 июня в ЦДБ им. Н. Островского по улице Ленина, 4 пройдет викторина „Какая разная Россия!“.
На 11 июня ожидается другая программа мероприятий:
- В 10:00 — игровая программа «Выходи с нами играть, хороводы затевать» в МБОУ «СОШ № 7» (3 мкр., д. 32), патриотический час «Россия — дом многих народов» в библиотеке № 5 им. А. Чехова (ул. Чернореченская, д. 69), молодёжный квест «Мы — молодежь России» в библиотеке № 25 «Диалог» (2 мкр., д.8), и патриотический час «День России» в библиотеке № 3 им. Н. Некрасова (ул. Блюхера, д.2 4);
- В 12:00 — мастер-класс «Россия в моем сердце» в КЦ «Черёмушки» (мкр. Черемухово, ул. Октябрьская, д. 1), уличная акция «Страна, где я живу» в библиотеке № 25 «Диалог», и игра «Поле чудес» в библиотеке № 7 им. Н. Крупской (Бульвар Солнечный, д. 5);
- В 13:00 — уличная акция «Я живу в России» в библиотеке им. В. Маяковского (ул. Пролетарская, д. 41), акция «Знаменитые сыны России» в Парке Победы, и праздник «Я. Мой дом. Моя Россия» в библиотеке № 26 им. Ф. Достоевского (ул. Макаренко, д. 95);
- В 14:00 — исторический пазл «С чего начинается Родина?» в библиотеке им. Н. Островского (ул. Ленина, д. 4) и мультпросмотр тематических фильмов «Россия» в Библиотеке им. И.Тургенева.
Непосредственно в День России, 12 июня, в Кургане состоятся следующие мероприятия:
- В 11:00 начало празднования с радиоконцертом «Родина любимая моя» в Культурном центре «Курган», расположенном на проспекте Конституции, дом 60. В Центральном парке культуры и отдыха посетителей ждут выставка декоративно-прикладного творчества «Прекрасна ты, моя Россия» и концертная программа «Моя семья — моя Россия»;
- В 13:00 концертная программа «Россия — Родина моя» пройдёт на открытой площадке Центра культуры и досуга «Современник», который находится в третьем микрорайоне, дом 25;
- В 14:00 праздничный концерт «Россия в сердце навсегда» состоится на открытой площадке Культурного центра «Черёмушки» в микрорайоне Черёмухово по адресу улица Октябрьская, дом 1.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!