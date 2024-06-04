В Кургане на Арбинке временно понизили давление в водопроводе

В Кургане понизили напор воды с Арбинских сооружений
Курганцев предупредили о временном понижении давления в водопроводе из-за внезапного отключения электроэнергии. Информация появилась в telegram-канал ресурсоснабжающей организации.
«На Арбинском водозаборе в городе понизилось давление в сети холодного водоснабжения», — рассказали в «Водном союзе». Это произошло из-за кратковременного отключения энергии в Кургане.
Неисправность уже устранена. Обычный режим подачи воды обещают восстановить в течение нескольких часов.
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