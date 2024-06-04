04 июня 2024

В Кургане на Арбинке временно понизили давление в водопроводе

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане понизили напор воды с Арбинских сооружений
В Кургане понизили напор воды с Арбинских сооружений Фото:

Курганцев предупредили о временном понижении давления в водопроводе из-за внезапного отключения электроэнергии. Информация появилась в telegram-канал ресурсоснабжающей организации.

«На Арбинском водозаборе в городе понизилось давление в сети холодного водоснабжения», — рассказали в «Водном союзе». Это произошло из-за кратковременного отключения энергии в Кургане.

Неисправность уже устранена. Обычный режим подачи воды обещают восстановить в течение нескольких часов.

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Курганцев предупредили о временном понижении давления в водопроводе из-за внезапного отключения электроэнергии. Информация появилась в telegram-канал ресурсоснабжающей организации. «На Арбинском водозаборе в городе понизилось давление в сети холодного водоснабжения», — рассказали в «Водном союзе». Это произошло из-за кратковременного отключения энергии в Кургане. Неисправность уже устранена. Обычный режим подачи воды обещают восстановить в течение нескольких часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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