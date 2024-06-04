04 июня 2024

Владимир Якушев предпочел Тобольск Дубаю. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Полпред президента в УРФО отдал предпочтение тобольскому зодчеству
Полпред президента в УРФО отдал предпочтение тобольскому зодчеству Фото:

Полномочный представитель президента в УРФО Владимир Якушев предпочел тобольское зодчество небоскребам Дубая. Об этом он рассказал на одной из площадок выставки «Россия» на ВДНХ, сообщил корреспондент URA.RU с места проведения выставки. 

«Ну, конечно, Тобольск. Ну что вы», — ответил Якушев на вопрос ведущей о том, что он выберет деревянное зодчество Тобольска или небоскребы Дубая.

Ранее URA.RU сообщало, что на выставке «Россия» замгубернатора Тюменской области Алексей Райдер представил проект Межвузовского кампуса мирового уровня. Он поделился подробностями и деталями тюменского мегапроекта. 

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Полномочный представитель президента в УРФО Владимир Якушев предпочел тобольское зодчество небоскребам Дубая. Об этом он рассказал на одной из площадок выставки «Россия» на ВДНХ, сообщил корреспондент URA.RU с места проведения выставки.  «Ну, конечно, Тобольск. Ну что вы», — ответил Якушев на вопрос ведущей о том, что он выберет деревянное зодчество Тобольска или небоскребы Дубая. Ранее URA.RU сообщало, что на выставке «Россия» замгубернатора Тюменской области Алексей Райдер представил проект Межвузовского кампуса мирового уровня. Он поделился подробностями и деталями тюменского мегапроекта. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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