Полпред президента в УРФО отдал предпочтение тобольскому зодчеству
Полномочный представитель президента в УРФО Владимир Якушев предпочел тобольское зодчество небоскребам Дубая. Об этом он рассказал на одной из площадок выставки «Россия» на ВДНХ, сообщил корреспондент URA.RU с места проведения выставки.
«Ну, конечно, Тобольск. Ну что вы», — ответил Якушев на вопрос ведущей о том, что он выберет деревянное зодчество Тобольска или небоскребы Дубая.
Ранее URA.RU сообщало, что на выставке «Россия» замгубернатора Тюменской области Алексей Райдер представил проект Межвузовского кампуса мирового уровня. Он поделился подробностями и деталями тюменского мегапроекта.
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