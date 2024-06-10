10 июня 2024

В Тюменской области пенсионерка избила соседку ведром

© Служба новостей «URA.RU»
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Орудием преступления стало ведро
Орудием преступления стало ведро Фото:

Пенсионерка из Заводоуковска избила соседку, с которой у нее был конфликт, ведром по голове, за что пожилой женщине грозит до полугода лишения свободы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«В полицию Заводоуковска поступила информация из медучреждения о том, что к ним обратилась 67-летняя местная жительница с побоями. Травмы ей нанесла соседка, в ходе конфликта в подъезде. Во время ссоры ранее судимая 65-летняя пенсионерка ударила оппонентку ведром по голове», — рассказали в полиции.

Теперь пожилой женщине грозит наказание, а то, что она совершила рецидив, будет отягчающим фактором. Максимальная санкция статьи, которую ей вменяют, предусматривает шесть месяцев лишения свободы.

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Пенсионерка из Заводоуковска избила соседку, с которой у нее был конфликт, ведром по голове, за что пожилой женщине грозит до полугода лишения свободы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «В полицию Заводоуковска поступила информация из медучреждения о том, что к ним обратилась 67-летняя местная жительница с побоями. Травмы ей нанесла соседка, в ходе конфликта в подъезде. Во время ссоры ранее судимая 65-летняя пенсионерка ударила оппонентку ведром по голове», — рассказали в полиции. Теперь пожилой женщине грозит наказание, а то, что она совершила рецидив, будет отягчающим фактором. Максимальная санкция статьи, которую ей вменяют, предусматривает шесть месяцев лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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