В Тюменской области пенсионерка избила соседку ведром

Пенсионерка из Заводоуковска избила соседку, с которой у нее был конфликт, ведром по голове, за что пожилой женщине грозит до полугода лишения свободы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
«В полицию Заводоуковска поступила информация из медучреждения о том, что к ним обратилась 67-летняя местная жительница с побоями. Травмы ей нанесла соседка, в ходе конфликта в подъезде. Во время ссоры ранее судимая 65-летняя пенсионерка ударила оппонентку ведром по голове», — рассказали в полиции.
Теперь пожилой женщине грозит наказание, а то, что она совершила рецидив, будет отягчающим фактором. Максимальная санкция статьи, которую ей вменяют, предусматривает шесть месяцев лишения свободы.
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