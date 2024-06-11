Общество ЖКХ и Городская среда В Кургане готовятся к ночному отключению воды. Видео 12 июня 2024 в 21:12 Размер текста - 17 + Восстановительные работы продолжаются на сетях водоснабжения (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане продолжают устранять аварийную ситуацию на Арбинских очистных сооружениях и готовятся к ночному отключению воды. Об этом рассказал гендиректор АО «Водный Союз» Владимир Овсянников. «Продолжаем работу по устранению аварийной ситуации, она идет в плановом режиме. Также будет ночное отключение воды с 00:00 до 06:00», — рассказал Овсянников. Его слова приводят в telegram-канале мэрии Кургана. Как рассказал гендиректор, работа осложняется тем, что после паводка все дороги напитаны водой, также есть промоины в грунте. По этой причине работа движется сложно, но работники не прекращают устранять аварию. На сетях водоснабжения, идущих от Арбинки, произошла авария. Для проведения восстановительных работ отключали воду ночью 12 июня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Кургане продолжают устранять аварийную ситуацию на Арбинских очистных сооружениях и готовятся к ночному отключению воды. Об этом рассказал гендиректор АО «Водный Союз» Владимир Овсянников. «Продолжаем работу по устранению аварийной ситуации, она идет в плановом режиме. Также будет ночное отключение воды с 00:00 до 06:00», — рассказал Овсянников. Его слова приводят в telegram-канале мэрии Кургана. Как рассказал гендиректор, работа осложняется тем, что после паводка все дороги напитаны водой, также есть промоины в грунте. По этой причине работа движется сложно, но работники не прекращают устранять аварию. На сетях водоснабжения, идущих от Арбинки, произошла авария. Для проведения восстановительных работ отключали воду ночью 12 июня. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям