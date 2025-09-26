26 сентября 2025

Курганец продает сильный боливар после деноминации

Житель Кургана продает купюру из Венесуэлы
Житель Кургана выставил на продажу купюру сильного боливара, выпущенную в республике Венесуэла после деноминации 2008 года. Об этом говорится в объявлении.

«Продаю купюру 50 bolivar fuerte за 200 рублей. Купюра выпущена в 2015 году», — указано в описании денежной единицы.

Ранее в Курганской области выставили на продажу редкую купюру номиналом 100 рублей с «красивым» номером. Владелец банкноты намерен выручить за нее 10 миллионов рублей или же обменять на квартиру, машину или небольшой самолет.

