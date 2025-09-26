Курганец продает сильный боливар после деноминации

Житель Кургана продает купюру из Венесуэлы
Житель Кургана выставил на продажу купюру сильного боливара, выпущенную в республике Венесуэла после деноминации 2008 года. Об этом говорится в объявлении.
«Продаю купюру 50 bolivar fuerte за 200 рублей. Купюра выпущена в 2015 году», — указано в описании денежной единицы.
Ранее в Курганской области выставили на продажу редкую купюру номиналом 100 рублей с «красивым» номером. Владелец банкноты намерен выручить за нее 10 миллионов рублей или же обменять на квартиру, машину или небольшой самолет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!