Под Первоуральском рухнул частный вертолет: главное о ЧП

Вертолет совершил жесткую посадку под Первоуральском

13 июня 2024 в 01:42 Размер текста - 17 +

Первые сообщения о падении вертолета поступили вечером 12 июня (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вертолет совершил жесткую посадку в Свердловской области, есть пострадавшие Частный вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку около базы отдыха «Светофор» под Первоуральском. Два человека, которые находились на борту, пострадали. Как сообщили в региональном минздраве, пилот доставлен в горбольницу Первоуральска в состоянии средней тяжести, а пассажирка — в крайне тяжелом. URA.RU собрало основную информацию на данный момент. Время, место и первая версия Первые сообщения о падении вертолета поступили вечером 12 июня. По словам сотрудника базы отдыха, ЧП произошло в лесополосе примерно в двух километрах от «Светофора». Также собеседник поделился, что, насколько он знает, самолет зацепился «лыжами» за деревья. Кто был на борту Пилотом называют местного бизнесмена Игоря Чистовского, ему якобы и принадлежит вертолет. По неофициальным данным, которые обсуждают в telegram-каналах, у мужчины может быть частичная амнезия. Чистовский — многодетный отец. Личность пассажирки не установлена. Данные о том, что это могла быть жена Чистовского Анжелика, пока не подтверждаются. Знакомый Чистовского рассказал URA.RU, что тот имеет опыт пилотирования. Также друзья предположили, что на борту могла быть сестра или подруга Чистовского. Telegram-канал Ural Mash утверждает, что в вертолете, предварительно, была подруга семьи — 35-летняя Эльвира Л., и с Анжеликой все в порядке. Реакция спецслужб На место жесткой посадки вертолета выехал свердловский транспортный прокурор Денис Кириченко. По его словам, проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. Аналогичную работу проводит Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Работник «Светофора» заявил корреспонденту, что видел на месте также сотрудников МЧС, полиции и ФСБ. Отсутствие согласования Полет, возможно, не был согласован с профильными службами. Об этом сообщает telegram-канал «112». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Частный вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку около базы отдыха «Светофор» под Первоуральском. Два человека, которые находились на борту, пострадали. Как сообщили в региональном минздраве, пилот доставлен в горбольницу Первоуральска в состоянии средней тяжести, а пассажирка — в крайне тяжелом. URA.RU собрало основную информацию на данный момент. Первые сообщения о падении вертолета поступили вечером 12 июня. По словам сотрудника базы отдыха, ЧП произошло в лесополосе примерно в двух километрах от «Светофора». Также собеседник поделился, что, насколько он знает, самолет зацепился «лыжами» за деревья. Пилотом называют местного бизнесмена Игоря Чистовского, ему якобы и принадлежит вертолет. По неофициальным данным, которые обсуждают в telegram-каналах, у мужчины может быть частичная амнезия. Чистовский — многодетный отец. Личность пассажирки не установлена. Данные о том, что это могла быть жена Чистовского Анжелика, пока не подтверждаются. Знакомый Чистовского рассказал URA.RU, что тот имеет опыт пилотирования. Также друзья предположили, что на борту могла быть сестра или подруга Чистовского. Telegram-канал Ural Mash утверждает, что в вертолете, предварительно, была подруга семьи — 35-летняя Эльвира Л., и с Анжеликой все в порядке. На место жесткой посадки вертолета выехал свердловский транспортный прокурор Денис Кириченко. По его словам, проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. Аналогичную работу проводит Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Работник «Светофора» заявил корреспонденту, что видел на месте также сотрудников МЧС, полиции и ФСБ. Полет, возможно, не был согласован с профильными службами. Об этом сообщает telegram-канал «112».