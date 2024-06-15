Якушев столкнется с беспрецедентными вызовами на новом посту

Ему предстоит в короткие сроки перестроиться и завоевать влияние в «Единой России»

15 июня 2024 в 21:03 Размер текста - 17 +

Владимиру Якушеву предстоит влиться в агрессивную среду Фото: Денис Моргунов © URA.RU Назначение полпреда УрФО Владимира Якушева на пост врио секретаря Генсовета «Единой России» станет серьезным вызовом для него. Разгар выборов, конфликты внутри ЕР и огромная ответственность за российских политиков — вот с чем столкнется Якушев, зайдя на пост врио секретаря «Единой России». Федеральные политологи раскрыли, какие вопросы в срочном порядке предстоит решить Владимиру Якушеву. «Владимир Якушев руководил Тюменской областью 13 лет. Это не типичный регион. Там практически нет политических конфликтов. Губернатор-предшественник Сергей Собянин создал почти «тепличные условия»: веские конфликты не выходили в паблик, а многие сложные вопросы решались буквально по звонку. Даже с уходом Собянина ситуация не особенно поменялась, за редкими исключениями. Теперь Якушеву нужно будет руководить правящей партией, где огромное количество внутренних интересов, противоречий и элитных конфликтов», — говорят собеседники агентства из политического бомонда. Якушев выходит из зоны комфорта, которая была в Тюменской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Политолог Александр Безделов в беседе с URA.RU назвал Генсовет «Единой России» кардинально более агрессивной средой, чем полпредство. Он добавил, что экс-секретарь Андрей Турчак, несмотря на большой аппаратный опыт, с этой средой не справился. «Работа в Генсовете означает продвижение тех или иных фигур в политической системе, что крайне важно и ответственно. Эта работа предполагает наличие больших аппаратных способностей. Они были у Турчака, но он заигрался», — считает эксперт. По мнению Безделова, Якушев сумеет влиться в новую среду, если будет продолжать держаться выше политических интриг, как он делал это всегда. «Якушев, хоть и аппаратчик, старается быть выше политических интриг. Он должен доказать, что не находится под влиянием всяческих московских политических группировок, не принадлежит никому. И это правда. Якушев уже давно самостоятельная политическая фигура», — заключил политолог. Перестраиваться и завоевывать влияние в «Единой России» Якушеву придется в максимально короткие сроки. На пост врио секретаря его назначают в разгар выборов. Федеральные эксперты убеждены, что это — непростой вызов для политика. «Тяжело, что назначение происходит в середине избирательного процесса. Однако рейтинги у партии высокие. Главная задача их, что называется, не расплескать», — сообщил агентству президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Медведев назначил Якушева врио секретаря генсовета «Единой России» В этом году в России проходят крайне важные выборы. В частности, в единый день голосования запланировано 20 прямых выборов глав регионов. Речь идет о выборах в Хабаровском крае, Курской, Кемеровской, Калининградской и Тульской областях. Еще в трех регионах состоятся непрямые выборы — это Кабардино-Балкария, Ингушетия и Крым. Там глав изберут парламенты. Также в единый день голосования пройдут выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ, выборы на муниципальном уровне и довыборы в Государственную думу. Политолог добавил, что именно умение налаживать конфликты позволило Якушеву занять пост врио секретаря ЕР. «Якушев — человек жесткий. То, что со стороны кажется, что в УрФО и Тюменской области нет никаких конфликтов — подтверждает, что процессы налажены. Ведь на самом деле там точки потенциального конфликта достаточно большие. То, что команда Якушева умела находить со всеми компромисс, говорит о высоком качестве политического управления», — подчеркнул Минченко. Помогать встроиться в новую среду Якушеву будут помогать Андрей Турчак, а также лидер партии Дмитрий Медведев. В этом убежден политолог Марат Баширов. «Времени на раскачку у Якушева не будет. Однозначно, ему будут помогать. Уверен, что „Единая Россия“ покажет хороший результат на предстоящих выборах. Вызов, который стоит перед Якушевым, предопределен его личными качествами», — уверяет Баширов. Политические эксперты сходятся в том, что несмотря на серьезные вызовы перед полпредом, он сумеет преодолеть их благодаря управленческому опыту, личностным качествам и поддержке высокопоставленных коллег. В сентябре 2024 года «Единой России» предстоит бороться за мандаты в стратегически важных регионах: Челябинской и Мурманской областях, Хабаровском крае. Владимир Якушев работал губернатором Тюменской области с 2005 по 2018 год. После два года был министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В 2020 года работает в должности полномочного представителя президента в УрФО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Назначение полпреда УрФО Владимира Якушева на пост врио секретаря Генсовета «Единой России» станет серьезным вызовом для него. Разгар выборов, конфликты внутри ЕР и огромная ответственность за российских политиков — вот с чем столкнется Якушев, зайдя на пост врио секретаря «Единой России». Федеральные политологи раскрыли, какие вопросы в срочном порядке предстоит решить Владимиру Якушеву. Даже с уходом Собянина ситуация не особенно поменялась, за редкими исключениями. Теперь Якушеву нужно будет руководить правящей партией, где огромное количество внутренних интересов, противоречий и элитных конфликтов», — говорят собеседники агентства из политического бомонда. Политолог Александр Безделов в беседе с URA.RU назвал Генсовет «Единой России» кардинально более агрессивной средой, чем полпредство. Он добавил, что экс-секретарь Андрей Турчак, несмотря на большой аппаратный опыт, с этой средой не справился. «Работа в Генсовете означает продвижение тех или иных фигур в политической системе, что крайне важно и ответственно. Эта работа предполагает наличие больших аппаратных способностей. Они были у Турчака, но он заигрался», — считает эксперт. По мнению Безделова, Якушев сумеет влиться в новую среду, если будет продолжать держаться выше политических интриг, как он делал это всегда. «Якушев, хоть и аппаратчик, старается быть выше политических интриг. Он должен доказать, что не находится под влиянием всяческих московских политических группировок, не принадлежит никому. И это правда. Якушев уже давно самостоятельная политическая фигура», — заключил политолог. На пост врио секретаря его назначают в разгар выборов. Федеральные эксперты убеждены, что это — непростой вызов для политика. «Тяжело, что назначение происходит в середине избирательного процесса. Однако рейтинги у партии высокие. Главная задача их, что называется, не расплескать», — сообщил агентству президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. В этом году в России проходят крайне важные выборы. В частности, в единый день голосования запланировано 20 прямых выборов глав регионов. Речь идет о выборах в Хабаровском крае, Курской, Кемеровской, Калининградской и Тульской областях. Еще в трех регионах состоятся непрямые выборы — это Кабардино-Балкария, Ингушетия и Крым. Там глав изберут парламенты. Также в единый день голосования пройдут выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ, выборы на муниципальном уровне и довыборы в Государственную думу. Политолог добавил, что именно умение налаживать конфликты позволило Якушеву занять пост врио секретаря ЕР. «Якушев — человек жесткий. То, что со стороны кажется, что в УрФО и Тюменской области нет никаких конфликтов — подтверждает, что процессы налажены. Ведь на самом деле там точки потенциального конфликта достаточно большие. То, что команда Якушева умела находить со всеми компромисс, говорит о высоком качестве политического управления», — подчеркнул Минченко. Помогать встроиться в новую среду Якушеву будут помогать Андрей Турчак, а также лидер партии Дмитрий Медведев. В этом убежден политолог Марат Баширов. «Времени на раскачку у Якушева не будет. Однозначно, ему будут помогать. Уверен, что „Единая Россия“ покажет хороший результат на предстоящих выборах. Вызов, который стоит перед Якушевым, предопределен его личными качествами», — уверяет Баширов. Политические эксперты сходятся в том, что несмотря на серьезные вызовы перед полпредом, он сумеет преодолеть их благодаря управленческому опыту, личностным качествам и поддержке высокопоставленных коллег. В сентябре 2024 года «Единой России» предстоит бороться за мандаты в стратегически важных регионах: Челябинской и Мурманской областях, Хабаровском крае. Владимир Якушев работал губернатором Тюменской области с 2005 по 2018 год. После два года был министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В 2020 года работает в должности полномочного представителя президента в УрФО.