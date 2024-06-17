17 июня 2024

Чем известен задержанный вице-мэр Орла Ничипоров

В Орле задержали первого заместителя мэра Ничипорова
© Служба новостей «URA.RU»
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По информации источников, Вадима Ничипорова обвиняют по статье 169 УК РФ
По информации источников, Вадима Ничипорова обвиняют по статье 169 УК РФ Фото:

Утром 17 июня по обвинению в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, связанной с перевозками, был задержан первый заместитель мэра города Орла Вадим Ничипоров. URA.RU приводит информацию о том, чем известен политик и чем он занимался в городе.

Биография вице-мэра Вадима Ничипорова

Вадим Николаевич Ничипоров родился 19 сентября 1977 года в городе Плевен (Болгария). В 1999 году, уже переехав в Орел, окончил Орловскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Финансы и кредит» и получил звание кандидата социологических наук.

В том же году начал свою работу в органах власти: он трудился на разных должностях в администрации Северного района города, в организационно-кадровом управлении, занимался делами молодежи, физической культуры и спорта. С 2012 года трудился над вопросами городского транспорта и связи, а с 2021 года следил и за городским хозяйством.

Еще 3 февраля 2023 года мэр Орла Юрий Парахин назначил своим первым заместителем Ничипорова. В администрации он курировал вопросы градостроительства, застройки и дорожного хозяйства.

Задержание и уголовное дело

Источник в правоохранительных органах издания РИА Новости рассказал, что Ничипорова задержали утром 17 июня из-за расследования уголовного дела по статье 169 УК РФ. По его словам, ряд предпринимателей выступили с жалобами на действия политика, якобы препятствующих бизнесу в сфере услуг. Он утверждает, что бизнесмены платили за «покровительство» Ничипорову, однако после прекращения выплат он препятствовал компаниям.

Предприниматели пожаловались, что политик всячески препятствовал бизнесу в сфере услуг
Предприниматели пожаловались, что политик всячески препятствовал бизнесу в сфере услуг
Фото:

Ничипоров — не первый задержанный политик Орловской области

В конце мая 2024 года по подозрению в коррупции был задержан советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев. Его обвиняют в хищении 76 миллионов рублей при реконструкции Красного моста. Мужчина находится в СИЗО, возбуждено уголовное дело.

Для губернатора региона Андрея Клычкова задержание оказалось неожиданностью. «Про Лежнева — да, для меня это полная неожиданность была... Правоохранители будут разбираться, уверен, что все будет беспристрастно», — написал политик на своей странице «ВКонтакте».

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Утром 17 июня по обвинению в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, связанной с перевозками, был задержан первый заместитель мэра города Орла Вадим Ничипоров. URA.RU приводит информацию о том, чем известен политик и чем он занимался в городе. Биография вице-мэра Вадима Ничипорова Вадим Николаевич Ничипоров родился 19 сентября 1977 года в городе Плевен (Болгария). В 1999 году, уже переехав в Орел, окончил Орловскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Финансы и кредит» и получил звание кандидата социологических наук. В том же году начал свою работу в органах власти: он трудился на разных должностях в администрации Северного района города, в организационно-кадровом управлении, занимался делами молодежи, физической культуры и спорта. С 2012 года трудился над вопросами городского транспорта и связи, а с 2021 года следил и за городским хозяйством. Еще 3 февраля 2023 года мэр Орла Юрий Парахин назначил своим первым заместителем Ничипорова. В администрации он курировал вопросы градостроительства, застройки и дорожного хозяйства. Задержание и уголовное дело Источник в правоохранительных органах издания РИА Новости рассказал, что Ничипорова задержали утром 17 июня из-за расследования уголовного дела по статье 169 УК РФ. По его словам, ряд предпринимателей выступили с жалобами на действия политика, якобы препятствующих бизнесу в сфере услуг. Он утверждает, что бизнесмены платили за «покровительство» Ничипорову, однако после прекращения выплат он препятствовал компаниям. Ничипоров — не первый задержанный политик Орловской области В конце мая 2024 года по подозрению в коррупции был задержан советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев. Его обвиняют в хищении 76 миллионов рублей при реконструкции Красного моста. Мужчина находится в СИЗО, возбуждено уголовное дело. Для губернатора региона Андрея Клычкова задержание оказалось неожиданностью. «Про Лежнева — да, для меня это полная неожиданность была... Правоохранители будут разбираться, уверен, что все будет беспристрастно», — написал политик на своей странице «ВКонтакте».
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