Чем известен задержанный вице-мэр Орла Ничипоров

Утром 17 июня по обвинению в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, связанной с перевозками, был задержан первый заместитель мэра города Орла Вадим Ничипоров. URA.RU приводит информацию о том, чем известен политик и чем он занимался в городе.
Биография вице-мэра Вадима Ничипорова
Вадим Николаевич Ничипоров родился 19 сентября 1977 года в городе Плевен (Болгария). В 1999 году, уже переехав в Орел, окончил Орловскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Финансы и кредит» и получил звание кандидата социологических наук.
В том же году начал свою работу в органах власти: он трудился на разных должностях в администрации Северного района города, в организационно-кадровом управлении, занимался делами молодежи, физической культуры и спорта. С 2012 года трудился над вопросами городского транспорта и связи, а с 2021 года следил и за городским хозяйством.
Еще 3 февраля 2023 года мэр Орла Юрий Парахин назначил своим первым заместителем Ничипорова. В администрации он курировал вопросы градостроительства, застройки и дорожного хозяйства.
Задержание и уголовное дело
Источник в правоохранительных органах издания РИА Новости рассказал, что Ничипорова задержали утром 17 июня из-за расследования уголовного дела по статье 169 УК РФ. По его словам, ряд предпринимателей выступили с жалобами на действия политика, якобы препятствующих бизнесу в сфере услуг. Он утверждает, что бизнесмены платили за «покровительство» Ничипорову, однако после прекращения выплат он препятствовал компаниям.
Ничипоров — не первый задержанный политик Орловской области
В конце мая 2024 года по подозрению в коррупции был задержан советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев. Его обвиняют в хищении 76 миллионов рублей при реконструкции Красного моста. Мужчина находится в СИЗО, возбуждено уголовное дело.
Для губернатора региона Андрея Клычкова задержание оказалось неожиданностью. «Про Лежнева — да, для меня это полная неожиданность была... Правоохранители будут разбираться, уверен, что все будет беспристрастно», — написал политик на своей странице «ВКонтакте».
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