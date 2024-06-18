Рябков заявил о фиксации сигналов Путина Западом

Рябков: Запад продолжает следить за, исходящими из Москвы, сигналами
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Запад продолжает внимательно следить за сигналами, исходящими из Москвы, заявил Рябков
Запад продолжает внимательно следить за сигналами, исходящими из Москвы, заявил Рябков Фото:

Запад продолжает внимательно следить за сигналами, исходящими из Москвы. Такое мнение озвучил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Я думаю, этот сигнал услышан всеми, и моментальная реакция наших противников, что, мол, „Путин выдвинул ультиматум“, свидетельствует о том, что навык следить за происходящим и фиксировать важные сигналы из Москвы не утрачен», — отметил Рябков на пресс-конференции в ТАСС. Она была посвящена проведению X юбилейного международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

Рябков также напомнил о выступлении Путина 14 июня, которое было адресовано не только российским дипломатам и представителям власти, но и мировому сообществу. Замминистра иностранных дел РФ отметил, что глава РФ «достаточно предметно и развернуто высказался», при обращении как к сотрудникам дипведомства, различным представителям федеральных органов власти, так и к мировому большинству. 

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Запад продолжает внимательно следить за сигналами, исходящими из Москвы. Такое мнение озвучил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. «Я думаю, этот сигнал услышан всеми, и моментальная реакция наших противников, что, мол, „Путин выдвинул ультиматум“, свидетельствует о том, что навык следить за происходящим и фиксировать важные сигналы из Москвы не утрачен», — отметил Рябков на пресс-конференции в ТАСС. Она была посвящена проведению X юбилейного международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения». Рябков также напомнил о выступлении Путина 14 июня, которое было адресовано не только российским дипломатам и представителям власти, но и мировому сообществу. Замминистра иностранных дел РФ отметил, что глава РФ «достаточно предметно и развернуто высказался», при обращении как к сотрудникам дипведомства, различным представителям федеральных органов власти, так и к мировому большинству. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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