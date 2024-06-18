Выяснено, где производились продукты, вызвавшие вспышки ботулизма

Роспотребнадзор изъял продукцию, вызвавшую массовое отравление
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Опасная продукция изъята из оборота, заявили в Роспотребнадзоре
Опасная продукция изъята из оборота, заявили в Роспотребнадзоре Фото:

Во время расследования причин вспышки ботулизма были выявлены поставщики и производители опасной пищевой продукции. Установлено, что предприятие, где производились зараженные продукты, находится в промышленной зоне рядом со свалкой. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

«Предприятие, где производили продукты, которыми отравились люди, расположено в промышленной зоне рядом со свалкой», — передает сообщение федеральной службы РИА Новости. Там добавили, что вся опасная продукция была оперативно изъята из оборота, а деятельность поставщиков и производителей приостановлена. Роспотребнадзор незамедлительно провел эпидемиологические расследования и противоэпидемические мероприятия для локализации и предотвращения дальнейшего распространения вспышек ботулизма.

В нескольких городах России — Москве, Казани, Нижнем Новгороде и некоторых районах Подмосковья - 16 июня люди начали обращаться в медицинские учреждения с подозрением на ботулизм. В связи с этим Следственный комитет РФ по Москве сформировал специальную группу, которая занимается расследованием массового отравления.

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Во время расследования причин вспышки ботулизма были выявлены поставщики и производители опасной пищевой продукции. Установлено, что предприятие, где производились зараженные продукты, находится в промышленной зоне рядом со свалкой. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. «Предприятие, где производили продукты, которыми отравились люди, расположено в промышленной зоне рядом со свалкой», — передает сообщение федеральной службы РИА Новости. Там добавили, что вся опасная продукция была оперативно изъята из оборота, а деятельность поставщиков и производителей приостановлена. Роспотребнадзор незамедлительно провел эпидемиологические расследования и противоэпидемические мероприятия для локализации и предотвращения дальнейшего распространения вспышек ботулизма. В нескольких городах России — Москве, Казани, Нижнем Новгороде и некоторых районах Подмосковья - 16 июня люди начали обращаться в медицинские учреждения с подозрением на ботулизм. В связи с этим Следственный комитет РФ по Москве сформировал специальную группу, которая занимается расследованием массового отравления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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