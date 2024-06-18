В центре Екатеринбурга неадекват пристает к горожанам. Видео

В центре Екатеринбурга мужчина хватает людей и просит деньги

19 июня 2024 в 13:44 Размер текста - 17 +

Мужчина чаще подходит к девушкам и женщинам (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге у остановки «Оперный театр» пожилой неадекватный мужчина пристает к горожанам и просит у них деньги. В некоторых случаях он ведет себя агрессивно, поделилась с URA.RU одна из пострадавших. «Было где-то около девяти утра. Возле „Жизньмарта“ рядом со мной начал идти мужчина в белой рубашке и брюках. Сначала что-то говорил, но я его не слышала, была в наушниках. В один момент он просто преградил путь, схватил за плечи и начал трясти, требуя 50 рублей», — рассказала девушка. Она написала обращение в полицию. Другой собеседник отметил, что видел, как этот же мужчина приставал к женщине накануне — 18 июня. При содействии энтузиастов, ведущих telegram-канал «Екатеринбург. Главное», в распоряжении редакции оказались кадры нескольких инцидентов. Утром 19 июня примерно за полчаса мужчина успел пристать минимум к пяти людям. В некоторых случаях он бежал за девушками и преграждал им путь, а один мужчина остро отреагировал и погнался за пожилым мужчиной, тому пришлось спасаться на проезжей части. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «Полиция проверит информацию о противоправных действиях неизвестного», — заявили в ведомстве. Похожая история произошла зимой 2024 года. Студент Дмитрий Гребенкин попытался познакомиться с девушкой недалеко от Оперного театра. Та не оценила его намерений и отказала ему. Всего было четыре подобных знакомства, в которых парень предлагал горожанкам общение или рассказывал про свои гениталии, а затем бросал девушек на землю или в сугроб. В ночь на 3 апреля полицейские задержали Гребенкина в аэропорту Кольцово. Юноша собирался улететь в Москву. На него завели два уголовных дела, затем отправили в психиатрическую больницу. Молодой человек отказался извиняться перед девушками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге у остановки «Оперный театр» пожилой неадекватный мужчина пристает к горожанам и просит у них деньги. В некоторых случаях он ведет себя агрессивно, поделилась с URA.RU одна из пострадавших. «Было где-то около девяти утра. Возле „Жизньмарта“ рядом со мной начал идти мужчина в белой рубашке и брюках. Сначала что-то говорил, но я его не слышала, была в наушниках. В один момент он просто преградил путь, схватил за плечи и начал трясти, требуя 50 рублей», — рассказала девушка. Она написала обращение в полицию. Другой собеседник отметил, что видел, как этот же мужчина приставал к женщине накануне — 18 июня. При содействии энтузиастов, ведущих telegram-канал «Екатеринбург. Главное», в распоряжении редакции оказались кадры нескольких инцидентов. Утром 19 июня примерно за полчаса мужчина успел пристать минимум к пяти людям. В некоторых случаях он бежал за девушками и преграждал им путь, а один мужчина остро отреагировал и погнался за пожилым мужчиной, тому пришлось спасаться на проезжей части. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «Полиция проверит информацию о противоправных действиях неизвестного», — заявили в ведомстве. Похожая история произошла зимой 2024 года. Студент Дмитрий Гребенкин попытался познакомиться с девушкой недалеко от Оперного театра. Та не оценила его намерений и отказала ему. Всего было четыре подобных знакомства, в которых парень предлагал горожанкам общение или рассказывал про свои гениталии, а затем бросал девушек на землю или в сугроб. В ночь на 3 апреля полицейские задержали Гребенкина в аэропорту Кольцово. Юноша собирался улететь в Москву. На него завели два уголовных дела, затем отправили в психиатрическую больницу. Молодой человек отказался извиняться перед девушками.