Рейдер Федулев устраивается на пермское предприятие после выхода из колонии

Уральский бизнесмен Павел Федулев, осужденный за заказные убийства и рейдерские захваты, после выхода из колонии устроится на одно из предприятий Пермского края. Он будет жить в исправительном центре, сможет выходить в город, пользоваться банковской картой и телефоном, рассказала URA.RU его адвокат Татьяна Епишина.
«Он будет находиться в одном из исправцентров. В ближайшие две недели трудоустроится на предприятие, где будет получать зарплату, сможет выходить в город, пользоваться телефоном и банковской картой», — поделилась она. Специальность Федулев пока еще не выбрал.
Он прославился в 1990-е. Под контролем его и окружения находились доли или акции десятков предприятий — в частности, в Свердловской и Курганской областях, в Алтайском крае. Одновременно Федулев занимался политикой: избирался депутатом палаты представителей Свердловской области, вел переговоры о выдвижении себя членом Совета Федерации, спонсировал группу кандидатов на парламентских выборах в Курганской области и Алтайском крае, добился победы своего кандидата на выборах губернатора Брянской области.
Силовики вели его с 1995-го. Но первая удачная попытка задержать и предъявить фактурные обвинения состоялась только в 2006-м. Когда за ним пришли, Федулев был на танцах — и проследовал в автозак прямо в бальных туфлях. В апреле 2007-го его приговорили к девяти годам тюрьмы — за организацию беспорядков и захват рынка «Оборонснабсбыт» в 2003 году. А в 2011-м суд назначил ему 20 лет колонии за организацию семи убийств, формирование ОПГ, мошенничество, захваты предприятий.
Все это время он предпринимал попытки досрочно выйти на свободу, но безуспешно. В начале апреля Чусовской городской суд заменил ему неотбытую часть наказания на принудительные работы на срок год семь месяцев. Прокуратура это решение оспаривать не стала.
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