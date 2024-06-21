Новейшее оружие и безопасность России: о чем говорил Путин с молодыми офицерами

Россия будет развивать армию, несмотря на непростую ситуацию в мире. Также страна будет укреплять боевое взаимодействии и наращивать совместные учения с дружественными странами. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с выпускниками российских вузов. Эти и другие заявления главы государства на мероприятии — в материале URA.RU.
О развитии ВС РФ
Владимир Путин заявил, что Россия будет развивать боевое слаживание и проводить учения с дружественными государствами. По словам российского лидера, страна намерена и дальше совершенствовать систему управления войсками и оружием. В том числе, повышать интенсивность и качество боевой учебы.
О международной ситуации
Несмотря на сложную международную ситуацию, появление новых вызовов и рисков, России будет и дальше всесторонне совершенствовать Вооруженные силы, подчеркнул Путин. Он добавил, что страна будет выстраивать оборонную политику, опираться на передовые технологии и науку, эффективные экономические и финансовые решения. В то же время, по словам президента, решения будут приниматься с учетом современных тенденций военного дела, в частности опираясь а боевой опыт, полученный в ходе СВО.
О безопасности в Евразии
«Мы готовы к широкому международному обсуждению этих ключевых, жизненно важных вопросов [безопасности в Евразии] — как с нашими коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ЕАЭС, БРИКС, так и с другими международными объединениями — европейскими и натовскими государствами в том числе», — подчеркнул Путин, добавив, что произойдет это в том случае, «когда они к этому будут готовы».
О новейшем вооружении
Президент Путин сообщил, что Россия продолжит укреплять потенциал Вооруженных сил и различных видов войск. В том числе, ставить на боевое дежурство лучшие достижения отечественных конструкторов, инженеров и рабочих — новейшие комплексы, подтвердившие свои качества и уникальные характеристики.
О силовиках и безопасности россиян
По словам Путина, безопасность россиян и развитие страны зависит и от эффективности работы правоохранительных органов и спецслужб. В то же время, от офицеров напрямую зависит результативность всей работы по укреплению обороноспособности страны.
О ядерной триаде
«В наших планах — дальнейшее развитие ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и баланса сил в мире», — подчеркнул глава государства. Речь идет о наземных, воздушных и морских стратегических силах, оснащенных ядерным оружием.
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