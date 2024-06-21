Новейшее оружие и безопасность России: о чем говорил Путин с молодыми офицерами

Путин: Россия будет развивать армию, исходя из непростой ситуации в мире
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Президент России Владимир Путин провел встречу с выпускниками военных вузов
Президент России Владимир Путин провел встречу с выпускниками военных вузов Фото:

Россия будет развивать армию, несмотря на непростую ситуацию в мире. Также страна будет укреплять боевое взаимодействии и наращивать совместные учения с дружественными странами. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с выпускниками российских вузов. Эти и другие заявления главы государства на мероприятии — в материале URA.RU.

О развитии ВС РФ

Владимир Путин заявил, что Россия будет развивать боевое слаживание и проводить учения с дружественными государствами. По словам российского лидера, страна намерена и дальше совершенствовать систему управления войсками и оружием. В том числе, повышать интенсивность и качество боевой учебы. 

О международной ситуации

Несмотря на сложную международную ситуацию, появление новых вызовов и рисков, России будет и дальше всесторонне совершенствовать Вооруженные силы, подчеркнул Путин. Он добавил, что страна будет выстраивать оборонную политику, опираться на передовые технологии и науку, эффективные экономические и финансовые решения. В то же время, по словам президента, решения будут приниматься с учетом современных тенденций военного дела, в частности опираясь а боевой опыт, полученный в ходе СВО.

О безопасности в Евразии

«Мы готовы к широкому международному обсуждению этих ключевых, жизненно важных вопросов [безопасности в Евразии] — как с нашими коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ЕАЭС, БРИКС, так и с другими международными объединениями — европейскими и натовскими государствами в том числе», — подчеркнул Путин, добавив, что произойдет это в том случае, «когда они к этому будут готовы».

О новейшем вооружении

Президент Путин сообщил, что Россия продолжит укреплять потенциал Вооруженных сил и различных видов войск. В том числе, ставить на боевое дежурство лучшие достижения отечественных конструкторов, инженеров и рабочих — новейшие комплексы, подтвердившие свои качества и уникальные характеристики. 

О силовиках и безопасности россиян

По словам Путина, безопасность россиян и развитие страны зависит и от эффективности работы правоохранительных органов и спецслужб. В то же время, от офицеров напрямую зависит результативность всей работы по укреплению обороноспособности страны.

О ядерной триаде

«В наших планах — дальнейшее развитие ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и баланса сил в мире», — подчеркнул глава государства. Речь идет о наземных, воздушных и морских стратегических силах, оснащенных ядерным оружием.

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Россия будет развивать армию, несмотря на непростую ситуацию в мире. Также страна будет укреплять боевое взаимодействии и наращивать совместные учения с дружественными странами. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с выпускниками российских вузов. Эти и другие заявления главы государства на мероприятии — в материале URA.RU. О развитии ВС РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет развивать боевое слаживание и проводить учения с дружественными государствами. По словам российского лидера, страна намерена и дальше совершенствовать систему управления войсками и оружием. В том числе, повышать интенсивность и качество боевой учебы.  О международной ситуации Несмотря на сложную международную ситуацию, появление новых вызовов и рисков, России будет и дальше всесторонне совершенствовать Вооруженные силы, подчеркнул Путин. Он добавил, что страна будет  выстраивать оборонную политику, опираться на передовые технологии и науку, эффективные экономические и финансовые решения. В то же время, по словам президента, решения будут приниматься с учетом современных тенденций военного дела, в частности опираясь а боевой опыт, полученный в ходе СВО. О безопасности в Евразии «Мы готовы к широкому международному обсуждению этих ключевых, жизненно важных вопросов [безопасности в Евразии] — как с нашими коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ЕАЭС, БРИКС, так и с другими международными объединениями — европейскими и натовскими государствами в том числе», — подчеркнул Путин, добавив, что произойдет это в том случае, «когда они к этому будут готовы». О новейшем вооружении Президент Путин сообщил, что Россия продолжит укреплять потенциал Вооруженных сил и различных видов войск. В том числе, ставить на боевое дежурство лучшие достижения отечественных конструкторов, инженеров и рабочих — новейшие комплексы, подтвердившие свои качества и уникальные характеристики.  О силовиках и безопасности россиян По словам Путина, безопасность россиян и развитие страны зависит и от эффективности работы правоохранительных органов и спецслужб. В то же время, от офицеров напрямую зависит результативность всей работы по укреплению обороноспособности страны. О ядерной триаде «В наших планах — дальнейшее развитие ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и баланса сил в мире», — подчеркнул глава государства. Речь идет о наземных, воздушных и морских стратегических силах, оснащенных ядерным оружием.
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