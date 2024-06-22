Сенатор Муратов в Троицу вспомнил, как начиналось строительство собора в Кургане

Строительство храма началось со звонка экс-губернатора Курганской области

23 июня 2024 в 21:01 Размер текста - 17 +

Свято-Троицкий храм был построен сенатором Сергеем Муратовым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Строительство Свято-Троицкого храма в Кургане начиналось со звонка одного из бывших руководителей Курганской области, который заявил, что запретил бы строить его, так как собор закрывает вид на филармонию. Об этом рассказал сенатор Сергей Муратов. «Только начали его строить, и мне позвонил один из бывших руководителей области и сказал: „Ты что там за хабазину строишь? Он закрывает вид на филармонию, если бы я сейчас был, я бы тебе никогда этого не позволил“. <…> Я думаю, что сейчас этот человек, наверное, готов взять свои слова обратно, потому что я его знаю — он вспыльчивый, но умеет признавать свои ошибки», — рассказал Муратов в видео, опубликованном у него в telegram-канале. Свято-Троицкий храм расположен на берегу Тобола рядом с курганской филармонией. Основание собора освящал патриарх Кирилл, а губернатор Курганской области Вадим Шумков дарил икону преподобного Сергия Радонежского. В июне 2024 года рядом с храмом начали укладывать брусчатку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Строительство Свято-Троицкого храма в Кургане начиналось со звонка одного из бывших руководителей Курганской области, который заявил, что запретил бы строить его, так как собор закрывает вид на филармонию. Об этом рассказал сенатор Сергей Муратов. «Только начали его строить, и мне позвонил один из бывших руководителей области и сказал: „Ты что там за хабазину строишь? Он закрывает вид на филармонию, если бы я сейчас был, я бы тебе никогда этого не позволил“. <…> Я думаю, что сейчас этот человек, наверное, готов взять свои слова обратно, потому что я его знаю — он вспыльчивый, но умеет признавать свои ошибки», — рассказал Муратов в видео, опубликованном у него в telegram-канале. Свято-Троицкий храм расположен на берегу Тобола рядом с курганской филармонией. Основание собора освящал патриарх Кирилл, а губернатор Курганской области Вадим Шумков дарил икону преподобного Сергия Радонежского. В июне 2024 года рядом с храмом начали укладывать брусчатку.