Песков: Россия проводит ядерную доктрину в соответствие с внешними реалиями

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
Песков заявил о работе над вопрос ядерной доктрины Фото:

В России ведется проработка вопроса о проведении ядерной доктрины из-за нынешних реалий в мировой обстановке. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Ведутся обсуждения и проработка в целом вопроса о проведении доктрины в связи с внешними реалиями», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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В России ведется проработка вопроса о проведении ядерной доктрины из-за нынешних реалий в мировой обстановке. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Ведутся обсуждения и проработка в целом вопроса о проведении доктрины в связи с внешними реалиями», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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