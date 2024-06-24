Песков: Россия проводит ядерную доктрину в соответствие с внешними реалиями

Песков заявил о работе над вопрос ядерной доктрины
В России ведется проработка вопроса о проведении ядерной доктрины из-за нынешних реалий в мировой обстановке. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Ведутся обсуждения и проработка в целом вопроса о проведении доктрины в связи с внешними реалиями», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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