Песков: Россия проводит ядерную доктрину в соответствие с внешними реалиями

24 июня 2024 в 14:12 Размер текста - 17 +

Песков заявил о работе над вопрос ядерной доктрины Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России ведется проработка вопроса о проведении ядерной доктрины из-за нынешних реалий в мировой обстановке. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Ведутся обсуждения и проработка в целом вопроса о проведении доктрины в связи с внешними реалиями», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России ведется проработка вопроса о проведении ядерной доктрины из-за нынешних реалий в мировой обстановке. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Ведутся обсуждения и проработка в целом вопроса о проведении доктрины в связи с внешними реалиями», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.