Прокурор заставляет курганскую мэрию снести аварийные дома из-за бомжей

Прокурор Петуховского округа Курганской области через суд заставляет местную администрацию ограничить посторонним, в том числе и бездомным, доступ в аварийное жилье, а также снести расселенные дома. Об этом сообщается в материалах дела.
«Прокурор обратился в суд с административными исками к администрации округа. Он требует принять меры по ограничению третьим лицам доступа в аварийные дома, а также обязать снести их. Судом возбуждены административные дела, назначены судебные заседания», — сообщается на сайте Петуховского районного суда.
Уточняется, что постановлением мэрии признаны непригодными для проживания несколько многоквартирных домов, расположенных в черте города. Здания признаны аварийными и подлежащими сносу. Объекты несут возможную угрозу жизни и здоровью граждан из-за доступа посторонних лиц и возможного обрушения.
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