25 июня 2024

Прокурор заставляет курганскую мэрию снести аварийные дома из-за бомжей

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд возбудил административные дела
Суд возбудил административные дела Фото:

Прокурор Петуховского округа Курганской области через суд заставляет местную администрацию ограничить посторонним, в том числе и бездомным, доступ в аварийное жилье, а также снести расселенные дома. Об этом сообщается в материалах дела. 

«Прокурор обратился в суд с административными исками к администрации округа. Он требует принять меры по ограничению третьим лицам доступа в аварийные дома, а также обязать снести их. Судом возбуждены административные дела, назначены судебные заседания», — сообщается на сайте Петуховского районного суда.

Уточняется, что постановлением мэрии признаны непригодными для проживания несколько многоквартирных домов, расположенных в черте города. Здания признаны аварийными и подлежащими сносу. Объекты несут возможную угрозу жизни и здоровью граждан из-за доступа посторонних лиц и возможного обрушения.

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Прокурор Петуховского округа Курганской области через суд заставляет местную администрацию ограничить посторонним, в том числе и бездомным, доступ в аварийное жилье, а также снести расселенные дома. Об этом сообщается в материалах дела.  «Прокурор обратился в суд с административными исками к администрации округа. Он требует принять меры по ограничению третьим лицам доступа в аварийные дома, а также обязать снести их. Судом возбуждены административные дела, назначены судебные заседания», — сообщается на сайте Петуховского районного суда. Уточняется, что постановлением мэрии признаны непригодными для проживания несколько многоквартирных домов, расположенных в черте города. Здания признаны аварийными и подлежащими сносу. Объекты несут возможную угрозу жизни и здоровью граждан из-за доступа посторонних лиц и возможного обрушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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