Отставку мэра Миасса Ковальчука примут в июле

Депутаты Миасса (Челябинская область) рассмотрят заявление о досрочной отставке главы горадминистрации Егора Ковальчука в начале июля. Об этом сообщил 26 июня источник в мэрии города. Глава муниципалитета переезжает в ЛНР, где ему предложили пост главы республиканского правительства.
«Городское собрание соберется на заседание 4 июля. Депутаты рассмотрят заявление об уходе Ковальчука. Также будет назначен врио мэра, который будет руководить муниципалитетом до выборов нового главы», — рассказал инсайдер.
По данным URA.RU, в этом качестве рассматриваются спикер горсобрания Дмитрий Проскурин и вице-мэр Олег Буданов, ранее руководивший Карабашом. В собрании депутатов сообщили, что вопрос пока не внесен в повестку. В мэрии Миасса порекомендовали дождаться официальной информации.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 26 июня сообщил, что рекомендовал назначить выходца из Челябинской области Ковальчука председателем республиканского правительства. На разных этапах карьеры Ковальчук работал в банковской сфере, руководил крупнейшим муниципальным предприятием Челябинска — МУП «ПОВВ», был депутатом гордумы, вице-мэром областного центра, работал в правительствах ХМАО и Челябинской области, а также в Минстрое РФ. Мэром третьего по величине челябинского города Ковальчука выбрали в 2023 году, при этом он остался в статусе вице-губернатора.
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