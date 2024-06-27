Возле дома в центре Кургана обнаружили труп мужчины

Труп мужчины обнаружили во дворе дома в центре Кургана
В Кургане во дворе дома, расположенного на улице Максима Горького, 61, 28 июня был обнаружен труп мужчины. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе областного УМВД.
«Данный факт зарегистрирован в отделе полиции №1 УМВД России по Кургану, проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в ведомстве.
URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу СУ СК России по Курганской области. Информация будет дополнена после получения ответа. Представители силовых структур огородили во дворе территорию вокруг места происшествия.
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