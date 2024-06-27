27 июня 2024

Возле дома в центре Кургана обнаружили труп мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Труп мужчины обнаружили во дворе дома в центре Кургана
Труп мужчины обнаружили во дворе дома в центре Кургана Фото:

В Кургане во дворе дома, расположенного на улице Максима Горького, 61, 28 июня был обнаружен труп мужчины. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе областного УМВД.

«Данный факт зарегистрирован в отделе полиции №1 УМВД России по Кургану, проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в ведомстве.

URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу СУ СК России по Курганской области. Информация будет дополнена после получения ответа. Представители силовых структур огородили во дворе территорию вокруг места происшествия.

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В Кургане во дворе дома, расположенного на улице Максима Горького, 61, 28 июня был обнаружен труп мужчины. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе областного УМВД. «Данный факт зарегистрирован в отделе полиции №1 УМВД России по Кургану, проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в ведомстве. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу СУ СК России по Курганской области. Информация будет дополнена после получения ответа. Представители силовых структур огородили во дворе территорию вокруг места происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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