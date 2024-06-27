Мужчину в ЯНАО засыпало песком из-за приказа начальника

В ЯНАО попал под суд начальник коммерческой организации, навредивший сотруднику

28 июня 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Начальник геодезиста нарушил технику безопасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО геодезиста засыпало песком из-за начальника, грубо нарушившего правила техники безопасности. Он приказал опустить рабочего в ковше экскаватора на дно котлована, в результате чего мужчину засыпало грунтом, сообщили в окружном следственном управлении СК РФ. «22 июля 2023 года на месторождении Ямальского района начальник участка коммерческой организации, ответственный за соблюдением правил безопасности, дал указание машинисту экскаватора спустить на дно геодезиста, проигнорировав технические характеристики котлована, с точки зрения обрушения стенок», — сообщила пресс-служба СУ СКР по ЯНАО официальном telegram-канале. Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника, который нарушил технику безопасности и тем самым причинил ущерб здоровью подчиненного. На данный момент расследование по делу завершено, обвиняемый предстанет перед судом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО геодезиста засыпало песком из-за начальника, грубо нарушившего правила техники безопасности. Он приказал опустить рабочего в ковше экскаватора на дно котлована, в результате чего мужчину засыпало грунтом, сообщили в окружном следственном управлении СК РФ. «22 июля 2023 года на месторождении Ямальского района начальник участка коммерческой организации, ответственный за соблюдением правил безопасности, дал указание машинисту экскаватора спустить на дно геодезиста, проигнорировав технические характеристики котлована, с точки зрения обрушения стенок», — сообщила пресс-служба СУ СКР по ЯНАО официальном telegram-канале. Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника, который нарушил технику безопасности и тем самым причинил ущерб здоровью подчиненного. На данный момент расследование по делу завершено, обвиняемый предстанет перед судом.