27 июня 2024

В центре Тюмени на полтора месяца частично перекроют проезд по трем улицам. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, дорожные работы, проезд закрыт, перекрытие дороги, коммунальные службы, переулок красный, перекрытие движения, ремонт трубопровода
Перекрытие из-за капремонта сетей продлится с 12 июля по 1 сентября Фото:

В Тюмени с 12 июля по 1 сентября частично перекроют проезд по участкам дорог на улицах Александра Матросова, 50 лет ВЛКСМ и Радищева. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации.

«С 12 июля по 1 сентября будет прекращено движение транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог: ул. Александра Матросова в районе домов № 1 и № 1к1, проезд в районе дома по ул. Радищева, 29, проезды в районе дома по ул. 50 лет ВЛКСМ, 15, проезд в районе дома по ул. 50 лет ВЛКСМ, 15/1», — рассказали в мэрии.

Водителям рекомендуют объезжать перекрытия по улицам Тарской, Шиллера и межквартальным проездам. Причиной ограничений станет капитальный ремонт теплосетей.

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В Тюмени с 12 июля по 1 сентября частично перекроют проезд по участкам дорог на улицах Александра Матросова, 50 лет ВЛКСМ и Радищева. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. «С 12 июля по 1 сентября будет прекращено движение транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог: ул. Александра Матросова в районе домов № 1 и № 1к1, проезд в районе дома по ул. Радищева, 29, проезды в районе дома по ул. 50 лет ВЛКСМ, 15, проезд в районе дома по ул. 50 лет ВЛКСМ, 15/1», — рассказали в мэрии. Водителям рекомендуют объезжать перекрытия по улицам Тарской, Шиллера и межквартальным проездам. Причиной ограничений станет капитальный ремонт теплосетей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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