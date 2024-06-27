В Тюмени с 12 июля по 1 сентября частично перекроют проезд по участкам дорог на улицах Александра Матросова, 50 лет ВЛКСМ и Радищева. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации.
«С 12 июля по 1 сентября будет прекращено движение транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог: ул. Александра Матросова в районе домов № 1 и № 1к1, проезд в районе дома по ул. Радищева, 29, проезды в районе дома по ул. 50 лет ВЛКСМ, 15, проезд в районе дома по ул. 50 лет ВЛКСМ, 15/1», — рассказали в мэрии.
Водителям рекомендуют объезжать перекрытия по улицам Тарской, Шиллера и межквартальным проездам. Причиной ограничений станет капитальный ремонт теплосетей.
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В Тюмени с 12 июля по 1 сентября частично перекроют проезд по участкам дорог на улицах Александра Матросова, 50 лет ВЛКСМ и Радищева. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. «С 12 июля по 1 сентября будет прекращено движение транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог: ул. Александра Матросова в районе домов № 1 и № 1к1, проезд в районе дома по ул. Радищева, 29, проезды в районе дома по ул. 50 лет ВЛКСМ, 15, проезд в районе дома по ул. 50 лет ВЛКСМ, 15/1», — рассказали в мэрии. Водителям рекомендуют объезжать перекрытия по улицам Тарской, Шиллера и межквартальным проездам. Причиной ограничений станет капитальный ремонт теплосетей.