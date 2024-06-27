В тюменских ресторанах вырос средний чек

28 июня 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

Средний чек за год подорожал на 15% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ресторанах Тюмени за год на 15% увеличилась стоимость среднего чека. Об этом URA.RU рассказала Марина Филиппова, директор по развитию ресторанного холдинга «Максим». «За год средний чек в тюменских заведениях вырос на 10-15%. На этом сказался и рост продуктов, и изменения в привычках горожан», — рассказала Марина Филиппова. Она добавляет, что с каждым годом в Тюмени культура еды вне дома из года в год только растет. «Горожане стали больше завтракать, больше обедать вне дома, заказывать доставки. Это становится нормой и напрямую влияет на чек в заведениях. Гости стали заказывать более дорогие блюда, напитки, в принципе увеличилось количество позиций в чеках», — сообщила представитель ресторанного холдинга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ресторанах Тюмени за год на 15% увеличилась стоимость среднего чека. Об этом URA.RU рассказала Марина Филиппова, директор по развитию ресторанного холдинга «Максим». «За год средний чек в тюменских заведениях вырос на 10-15%. На этом сказался и рост продуктов, и изменения в привычках горожан», — рассказала Марина Филиппова. Она добавляет, что с каждым годом в Тюмени культура еды вне дома из года в год только растет. «Горожане стали больше завтракать, больше обедать вне дома, заказывать доставки. Это становится нормой и напрямую влияет на чек в заведениях. Гости стали заказывать более дорогие блюда, напитки, в принципе увеличилось количество позиций в чеках», — сообщила представитель ресторанного холдинга.