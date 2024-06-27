27 июня 2024

В тюменских ресторанах вырос средний чек

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый зал ресторана Maccheroni. Екатеринбург, ресторан маккерони
Средний чек за год подорожал на 15% Фото:

В ресторанах Тюмени за год на 15% увеличилась стоимость среднего чека. Об этом URA.RU рассказала Марина Филиппова, директор по развитию ресторанного холдинга «Максим».

«За год средний чек в тюменских заведениях вырос на 10-15%. На этом сказался и рост продуктов, и изменения в привычках горожан», — рассказала Марина Филиппова.

Она добавляет, что с каждым годом в Тюмени культура еды вне дома из года в год только растет. «Горожане стали больше завтракать, больше обедать вне дома, заказывать доставки. Это становится нормой и напрямую влияет на чек в заведениях. Гости стали заказывать более дорогие блюда, напитки, в принципе увеличилось количество позиций в чеках», — сообщила представитель ресторанного холдинга.

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В ресторанах Тюмени за год на 15% увеличилась стоимость среднего чека. Об этом URA.RU рассказала Марина Филиппова, директор по развитию ресторанного холдинга «Максим». «За год средний чек в тюменских заведениях вырос на 10-15%. На этом сказался и рост продуктов, и изменения в привычках горожан», — рассказала Марина Филиппова. Она добавляет, что с каждым годом в Тюмени культура еды вне дома из года в год только растет. «Горожане стали больше завтракать, больше обедать вне дома, заказывать доставки. Это становится нормой и напрямую влияет на чек в заведениях. Гости стали заказывать более дорогие блюда, напитки, в принципе увеличилось количество позиций в чеках», — сообщила представитель ресторанного холдинга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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