Четыре политических объединения Ямала начали борьбу за места в гордумах

Политические партии утвердили участников выборов в городские думы Ямала и довыборов в Тюменскую областную думу. В 2024 году от четырех политических партий заявилось более ста кандидатов — из них лишь 67 получат мандаты. О том, кого «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ и внесли в партийные списки, читайте в материале URA.RU.
Член общественной палаты РФ и политолог Евгений Забродин в беседе с корреспондентом агентства объяснил: выборы на Ямале пройдут спокойно. По его мнению, явка на избирательные участки составит около 50%, а кардинальных изменений в устройстве городских дум ждать не стоит.
«Политические партии не настроены на работу на уровне муниципалитетов. На выборах они скорее будут отрабатывать федеральный тренд», — отметил Забродин.
На места в городском парламенте столицы Ямала претендует почти 40 человек
Источники агентства и прежде указывали на планы по обновлению депутатского состава думы Салехарда — это подтверждается итоговыми партийными списками. Только шесть депутатов седьмого созыва из двадцати одного решили пойти на новый срок.
В числе заявившихся: вице-спикер думы Вадим Кугаевский, депутаты Марина Барт, Роман Арефьев, Денис Теленков и Игорь Павлийский. Об участии в выборах заявила и единственный представитель партийной оппозиции — член ЛДПР Елена Смирных. Победивший в праймериз «ЕР» депутат Павел Титов от участия в выборах отказался. Не пошел на новый срок и действующий глава думы Владимир Мартынюк.
В списках «Единой России» — артисты, общественники, врачи и спортсмены. Так, в первом избирательном округе «ЕР» выставила директора Ямальского многопрофильного колледжа Тамару Токманцеву и лидера МГЕР в ЯНАО Олега Шинкарева — первого участника праймериз и фаворита партии. Конкурировать с молодогвардейцем за мандат будет лидер ямальского отделения молодежной организации коммунистов (ЛКСМ) Александр Ламдо. «Справедливую Россию» в Салехарде будет представлять глава местного отделения Эдуард Аюпов.
Конкуренцию артистке Ямальской филармонии Екатерине Салиндер и вице-спикеру Кугаевскому, заявленным от «ЕР» во втором избирательном округе, попробует оказать фаворит ЛДПР, глава салехардского отдела партии Сергей Созонов. Политолог Евгений Забродин отмечает, что ЛДПР является самой эффективной из оппозиционных политических партий на Ямале.
В городские думы отправят троих участников СВО
В Салехарде от «Единой России» на выборы пойдет глава ямальского отделения Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России и участник спецоперации Юрий Новопольцев. Он будет выставлен в третьем избирательном округе вместе депутатом Романом Арефьевым, спортивным тренером Светланой Хабировой и врачом-эндокринологом Ильфатом Хафизовым.
Своего ветерана СВО выставят и коммунисты — участник спецоперации и боевых действий на Северном Кавказе Денис Сязи, проигравший праймериз «ЕР», попробует пройти в гордуму столицы Ямала по пятому избирательному округу. Здесь же единороссы сделали ставку на главу Совета семей военнослужащих Салехарда Ольгу Лалетину.
Последний кандидат-участник СВО будет выставлен в Ноябрьске. Сотрудник «Газпрома» Игорь Пронин будет избираться от «Единой России» в четвертом избирательном округе. Военный награжден знаком отличия «За службу на Кавказе», имеет опыт работы помощником депутата местной думы. В 2020 году Пронин участвовал в выборах депутатов заксобрания ЯНАО.
Политолог Евгений Забродин отмечает, что все участники СВО имеют высокие шансы на получение мандатов, при этом рассчитывать только на статус им не стоит. «У участников СВО есть хорошая поддержка как на Ямале, так и во всей России. Однако не значит, что если ты участник СВО, — автоматически становишься победителем», — отметил Забродин.
Оппозиция использует довыборы в Тюменский парламент для победы в Ноябрьске
Каждый из кандидатов ямальской оппозиции в Тюменскую областную думу будет параллельно избираться в городской парламент Ноябрьска. «Справедливой Россия» выставит общественника и ветерана МВД Виктора Ушакова, КПРФ — директора крупного сельхоз предприятия Анну Голубеву, а ЛДПР представит лидер ноябрьского отделения партии Сергей Швидченко.
Их главным оппонентом будет экс-замгубернатора ЯНАО Александр Мажаров. Он одержал убедительную победу в ходе партийных праймериз «Единой России» по Муравленковскому избирательному округу в мае. «Им, конечно, надо сыграть в эту игру за место Мажарова. Для кандидатов это возможность получить дополнительные ресурсы, лишнее эфирное время. Разумеется, это повышает их шансы на попадание в гордуму», — отмечает политолог Евгений Забродин.
Ранее URA.RU сообщало о предварительной картине муниципальных выборов в ЯНАО в сентябре 2024 года. По прогнозам экспертов, существенного изменения расклада политических сил в городских думах никто не ожидает.
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