Салют продолжался несколько минут
В Курганской областной масштабный праздник, посвященный выпускникам, завершился салютом. Об этом с места события рассказал корреспондент URA.RU.
«Финальным аккордом праздника „Прекрасное далеко“, который посвящен курганских выпускникам, стал салют. Перед этим была дискотека с профессиональным DJ и лазерное шоу», — пояснил корреспондент агентства.
Основными площадками праздника стали сцена областной филармонии и Троицкая площадь. Самые ключевые моменты общеобластного выпускного запечатлели корреспонденты URA.RU.
Каждый залп выпускники приветствовали бурными овациями
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