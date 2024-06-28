В небе над Курганом отгремел салют в честь выпускников. Фото, видео

Праздник выпускников в Кургане завершился салютом
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Салют продолжался несколько минут
Салют продолжался несколько минут Фото:

В Курганской областной масштабный праздник, посвященный выпускникам, завершился салютом. Об этом с места события рассказал корреспондент URA.RU.

«Финальным аккордом праздника „Прекрасное далеко“, который посвящен курганских выпускникам, стал салют. Перед этим была дискотека с профессиональным DJ и лазерное шоу», — пояснил корреспондент агентства.

Основными площадками праздника стали сцена областной филармонии и Троицкая площадь. Самые ключевые моменты общеобластного выпускного запечатлели корреспонденты URA.RU.

Каждый залп выпускники приветствовали бурными овациями
Каждый залп выпускники приветствовали бурными овациями
Фото:

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В Курганской областной масштабный праздник, посвященный выпускникам, завершился салютом. Об этом с места события рассказал корреспондент URA.RU. «Финальным аккордом праздника „Прекрасное далеко“, который посвящен курганских выпускникам, стал салют. Перед этим была дискотека с профессиональным DJ и лазерное шоу», — пояснил корреспондент агентства. Основными площадками праздника стали сцена областной филармонии и Троицкая площадь. Самые ключевые моменты общеобластного выпускного запечатлели корреспонденты URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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