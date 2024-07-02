На выезде из Тюмени образовалась пятикилометровая пробка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По данным очевидцев, пробка образовалась из-за дорожных работ
По данным очевидцев, пробка образовалась из-за дорожных работ Фото:

В районе Московского тракта на выезде из Тюмени образовалась пятикилометровая пробка. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях. 

«Утром на Московском тракте образовалась мега-пробка длиной пять километров. Причиной пробки стали дорожные работы», — сообщили в telegram-канале «Новости тюменских улиц».

По данным сервиса 2ГИС, заторы до сих пор наблюдаются в районе поселка Московский. В региональной Госавтоинспекции агентству сообщили, что ДТП на этом участке не было.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В районе Московского тракта на выезде из Тюмени образовалась пятикилометровая пробка. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.  «Утром на Московском тракте образовалась мега-пробка длиной пять километров. Причиной пробки стали дорожные работы», — сообщили в telegram-канале «Новости тюменских улиц». По данным сервиса 2ГИС, заторы до сих пор наблюдаются в районе поселка Московский. В региональной Госавтоинспекции агентству сообщили, что ДТП на этом участке не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...