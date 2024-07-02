По данным очевидцев, пробка образовалась из-за дорожных работ
В районе Московского тракта на выезде из Тюмени образовалась пятикилометровая пробка. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.
«Утром на Московском тракте образовалась мега-пробка длиной пять километров. Причиной пробки стали дорожные работы», — сообщили в telegram-канале «Новости тюменских улиц».
По данным сервиса 2ГИС, заторы до сих пор наблюдаются в районе поселка Московский. В региональной Госавтоинспекции агентству сообщили, что ДТП на этом участке не было.
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