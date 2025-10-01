Делегация Тюменской области участвует в международном строительном форуме в Екатеринбурге

Строительный форум в Екатеринбурге стал площадкой для тюменских компаний
Форум продлится четыре дня, пройдут десятки сессий и круглых столов
Делегация Тюменской области приступила к работе на едином стенде Строительно-индустриального кластера на Международном строительном форуме и выставке «100+ TechnoBuild» в Екатеринбурге. Об этом сообщил в своем telegram-канале инфоцентр правительства региона. 

«Регион представляют производители стройматериалов, проектные и инжиниринговые компании, подрядчики и разработчики инновационной продукции. Всего семь предприятий», — сообщает ведомство. 

Ключевыми темами для тюменских участников стали развитие региональных предприятий, поиск новых деловых партнеров и заказчиков, а также вопросы инвестиций и стимулирования сбыта. Заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов отметил: «Актуальные идеи, которые почерпнем на форуме, будут использоваться для развития строительной отрасли региона, продолжаем совместную работу со Строительно-индустриальным кластером».

В рамках форума состоялось подписание ряда соглашений о присоединении к кластеру компаний из Свердловской области и других регионов. По словам генерального директора Ассоциации «Строительно-индустриальный кластер» Юлии Ахметовой, объединение пополняется новыми участниками и партнерами, которые используют инструменты кластера для масштабирования бизнеса и выхода на новые рынки, включая зарубежные. Она подчеркнула, что консолидированный отраслевой заказ обеспечивает основу для запуска инвестиционных проектов.

В состав делегации от Тюменской области вошли заместитель губернатора Сергей Шустов, руководители Главного управления строительства региона, представители Управления капитального строительства и администрации города Тюмени. На пленарном заседании 1 октября обсуждался технологический прорыв в строительстве. Форум продлится четыре дня, на его площадках запланированы десятки сессий и круглых столов с участием представителей Минстроя России, «Дом.рф» и правительств иностранных государств.

