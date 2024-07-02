Орбан попросил у Зеленского о прекращении огня: главное о СВО к вечеру 2 июля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил 2 июля рабочую поезду в Киев в ходе которой предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому рассмотреть вопрос прекращение огня. В свою очередь командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова спрогнозировал, что СВО завершится уже в 2024 году. Главные новости спецоперации к вечеру 2 июля — в материале URA.RU.
Орбан попросил у Зеленского рассмотреть вопрос прекращение огня
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил 2 июля рабочую поезду в Киев. Там он предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому рассмотреть вопрос прекращение огня для ускорения переговоров по установлению мира между Москвой и Киевом. Однако Зеленский отказался.
Когда завершится СВО
Специальная военная операция на Украине завершится в 2024 году. Таким прогнозом поделился заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. По его словам, в Киеве также осознают близкое окончание СВО.
Сбитые БПЛА ВСУ
Российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над территорией РФ. По словам Минобороны РФ, за ночь БПЛА противника были ликвидированы над территорией Крыма, Белгородской и Брянской областей.
Российские специалисты исследовали ATAСMS
Российские специалисты исследовали взрыватель ракеты ATACMS. В боевой части ракеты находился сложный взрыватель, который работал на магнитных элементах. Эксперты изучили его работу и структуру, что позволило безопасно обезвредить ракету.
Нидерланды поставят Украине истребители F-16
Нидерланды готовы отправить на Украину истребители F-16. Власти страны выдали соответствующее разрешение на экспорт 24 самолетов, сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. В ответ на это посол России в Гааге Владимир Тарабрин заявил, что истребители и аэропорты, из которых они вылетают, станут законными военными целями для ВС РФ.
Удар расчетов «Искандер-М»
Российские военные уничтожили самолеты ВСУ на аэродроме «Миргород» в Полтавской области. Как уточнили в Минобороны РФ, украинские военные потеряли пять действующих истребителей Су-27. В атаке на вражеские судна участвовали расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», передает «Пятый канал».
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