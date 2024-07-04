04 июля 2024

Отдых в тюменских глэмпингах подорожал на 10%

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Повышение цен на отдых в глэмпингах связано с увеличением издержек Фото:

В Тюмени в первом полугодии 2024 года на 10% выросла стоимость отдыха в глэмпингах. Об этом сообщила владелица базы отдыха «Гнездо» Алена Мельникова.

«В сезон загрузка объекта в среднем составляет 60%, в остальное время — 20%. Средний чек на проживание здесь составляет 12 тысяч рублей. В сравнении с прошлым годом стоимость поднялась на 10%», — слова Мельниковой передает РБК Тюмень.

В глэмпинге «Морелеса» стоимость отдыха также выросла на 10%. Цена за сутки составит от 5500 до 19 800 рублей. Все зависит от типа дома или палатки, а также дня недели. Повышение связано с увеличением издержек. Для сохранения лояльности базы отдыха прибегают к акциям.

В 2023 году цены отдых в тюменских отелях, гостиницах и глэмпингах выросли на 30%. По словам президента Ассоциации развития модульных отелей Вадима Палия, сложившаяся ситуация в турбизнесе способствует его развитию. Он уточнил, что в регионе появятся больше мест для отдыха и интересных проектов. По данным Российского союза туриндустрии, рост цен на отдых в регионе продолжится и в 2024 году.

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В Тюмени в первом полугодии 2024 года на 10% выросла стоимость отдыха в глэмпингах. Об этом сообщила владелица базы отдыха «Гнездо» Алена Мельникова. «В сезон загрузка объекта в среднем составляет 60%, в остальное время — 20%. Средний чек на проживание здесь составляет 12 тысяч рублей. В сравнении с прошлым годом стоимость поднялась на 10%», — слова Мельниковой передает РБК Тюмень. В глэмпинге «Морелеса» стоимость отдыха также выросла на 10%. Цена за сутки составит от 5500 до 19 800 рублей. Все зависит от типа дома или палатки, а также дня недели. Повышение связано с увеличением издержек. Для сохранения лояльности базы отдыха прибегают к акциям. В 2023 году цены отдых в тюменских отелях, гостиницах и глэмпингах выросли на 30%. По словам президента Ассоциации развития модульных отелей Вадима Палия, сложившаяся ситуация в турбизнесе способствует его развитию. Он уточнил, что в регионе появятся больше мест для отдыха и интересных проектов. По данным Российского союза туриндустрии, рост цен на отдых в регионе продолжится и в 2024 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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