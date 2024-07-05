В момент аварии в Кургане в машине скорой помощи не были включены спецсигналы, отмечают очевидцы
В Кургане водитель машины скорой помощи стал виновником ДТП. Об этом рассказали очевидцы.
«Скорая обгоняет через двойную сплошную. Нет, она не спешит на вызов. Нет, спецсигналы не были включены. Водитель объяснил, что он всегда так ездил», передают очевидцы. На их слова ссылается группа «АВАРКОМКУРГАН» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплены фото с места ДТП.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в отделение пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по Кургану. Ответ ожидается.
Судя по фото, авария произошла вечером 5 июля
В ДТП повреждения получил автомобиль Hyundai
О дорожном происшествии со скорой сообщили горожане
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!