05 июля 2024

Водитель скорой помощи в Кургане устроил аварию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В момент аварии в Кургане в машине скорой помощи не были включены спецсигналы, отмечают очевидцы
В момент аварии в Кургане в машине скорой помощи не были включены спецсигналы, отмечают очевидцы Фото:

В Кургане водитель машины скорой помощи стал виновником ДТП. Об этом рассказали очевидцы.

«Скорая обгоняет через двойную сплошную. Нет, она не спешит на вызов. Нет, спецсигналы не были включены. Водитель объяснил, что он всегда так ездил», передают очевидцы. На их слова ссылается группа «АВАРКОМКУРГАН» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплены фото с места ДТП.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в отделение пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по Кургану. Ответ ожидается.

Судя по фото, авария произошла вечером 5 июля
Судя по фото, авария произошла вечером 5 июля
Фото:
В ДТП повреждения получил автомобиль Hyundai
В ДТП повреждения получил автомобиль Hyundai
Фото:
О дорожном происшествии со скорой сообщили горожане
О дорожном происшествии со скорой сообщили горожане
Фото:

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В Кургане водитель машины скорой помощи стал виновником ДТП. Об этом рассказали очевидцы. «Скорая обгоняет через двойную сплошную. Нет, она не спешит на вызов. Нет, спецсигналы не были включены. Водитель объяснил, что он всегда так ездил», передают очевидцы. На их слова ссылается группа «АВАРКОМКУРГАН» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплены фото с места ДТП. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в отделение пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по Кургану. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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