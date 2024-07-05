Мальчика ищут на протяжении трех дней
В Тюмени в микрорайоне Ватутина с 3 июля ищут 15 летнего Никиту Мамаева. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».
«Пропал Никита Мамаев 15 лет. Микрорайон Ватутина в Тюмени. С 3 июля его местонахождение неизвестно», — написали поисковики в группе во «Вконтакте».
Мальчик худощавого телосложения. Рост у него 175 сантиметров. Волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в черную кофту с капюшоном, такого же цвета спортивные штаны и кроссовки.
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