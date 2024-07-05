05 июля 2024

В Тюмени пропал 15-летний мальчик. Фото

В Тюмени третий день ищут 15-летнего Никиту Мамаева
© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчика ищут на протяжении трех дней Фото:

В Тюмени в микрорайоне Ватутина с 3 июля ищут 15 летнего Никиту Мамаева. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«Пропал Никита Мамаев 15 лет. Микрорайон Ватутина в Тюмени. С 3 июля его местонахождение неизвестно», — написали поисковики в группе во «Вконтакте».

Мальчик худощавого телосложения. Рост у него 175 сантиметров. Волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в черную кофту с капюшоном, такого же цвета спортивные штаны и кроссовки.

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В Тюмени в микрорайоне Ватутина с 3 июля ищут 15 летнего Никиту Мамаева. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт». «Пропал Никита Мамаев 15 лет. Микрорайон Ватутина в Тюмени. С 3 июля его местонахождение неизвестно», — написали поисковики в группе во «Вконтакте». Мальчик худощавого телосложения. Рост у него 175 сантиметров. Волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в черную кофту с капюшоном, такого же цвета спортивные штаны и кроссовки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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