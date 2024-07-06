06 июля 2024
05 июля 2024

Житель Тюмени погиб, выпав из окна дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Со слов очевидцев, погибшему было 38 лет
Со слов очевидцев, погибшему было 38 лет Фото:

В Заречном микрорайоне Тюмени в ночь с 6 на 7 июля из окна дома выпал мужчина. По информации очевидцев в соцсети, он погиб.

«Ночью в Тюмени погиб мужчина, выпавший из окна дома в Заречном микрорайоне», — сообщает telegram-канал «Тюмень live». Уточняется, что погибшему было 38 лет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. На момент публикации новости ответ не получен.

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В Заречном микрорайоне Тюмени в ночь с 6 на 7 июля из окна дома выпал мужчина. По информации очевидцев в соцсети, он погиб. «Ночью в Тюмени погиб мужчина, выпавший из окна дома в Заречном микрорайоне», — сообщает telegram-канал «Тюмень live». Уточняется, что погибшему было 38 лет. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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