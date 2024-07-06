Житель Тюмени погиб, выпав из окна дома

Со слов очевидцев, погибшему было 38 лет
В Заречном микрорайоне Тюмени в ночь с 6 на 7 июля из окна дома выпал мужчина. По информации очевидцев в соцсети, он погиб.
«Ночью в Тюмени погиб мужчина, выпавший из окна дома в Заречном микрорайоне», — сообщает telegram-канал «Тюмень live». Уточняется, что погибшему было 38 лет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. На момент публикации новости ответ не получен.
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